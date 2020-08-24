Эксперты: обеспечение инфраструктурой позволит снизить стоимость жилья в ДФО

ТАСС, 24 августа. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой участков комплексной застройки позволит снизить стоимость жилья в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). По оценке опрошенных ТАСС экспертов, при финансировании этих работ из федерального бюджета себестоимость квартир в новостройках снизится от пяти до 11%.

Предложение о строительстве инженерной и транспортной инфраструктуры к новым участкам комплексной застройки на Дальнем Востоке за счет федерального бюджета высказал 18 августа глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития макрорегиона.

"По подсчетам приморских специалистов, строительство инженерной и дорожной инфраструктуры составляет около 11% от себестоимости квадратного метра жилья. Соответственно, если эти работы будут проведены за счет федерального бюджета, себестоимость снизится, но изменится ли цена, которую застройщик предложит покупателю, говорить пока нельзя. Вероятно, условия программы, которую предлагает Минвостокразвития, будут предполагать снижение цены. Есть вероятность, что стоимость останется прежней, но застройщик будет обязан возвести в районе комплексной застройки объекты социальной инфраструктуры в обмен на помощь в обустройстве коммуникаций и дорог", - считает председатель совета ассоциации "Альянс строителей Приморья" Сергей Федоренко.

Он отметил, что сейчас цены на первичном рынке жилья во Владивостоке, где наблюдается наибольший спрос на квартиры, варьируются в пределах 80-90 тыс. рублей за квадратный метр в панельных домах эконом-класса, и от 150 до 250 тыс. рублей за "квадрат" - в монолитно-каркасных домах. "Стоимость зависит от расположения новостроя, люди не горят желанием жить на окраинах. Но строительство микрорайона там, где сейчас лесной массив, значительно повышает расходы застройщика, и эти затраты он вкладывает в конечную стоимость, так что разброс цен не является полярным", - отметил Федоренко.

По его мнению, положительный эффект от такой меры поддержки покупатели жилья смогут ощутить через несколько лет. "С нуля цикл строительства занимает около шести лет, значит, через этот период времени люди смогут заселиться в дома, построенные с такой мерой господдержки. Если же помощь в возведении инфраструктуры будет распространяться только на те участки, которые еще не находятся в собственности или аренде у застройщиков, срок сдвинется", - сказал Федоренко.

По мнению генерального директора одного из крупнейших застройщиков в Забайкалье компании "Региональное управление строительства" Сергея Филонича, участие федерального бюджета в создании инженерной инфраструктуры к местам застройки в этом регионе позволит снизить конечную стоимость жилья на 5-7%. "Все зависит от себестоимости, а у нас в регионе, по сути, не производятся строительные материалы - только кирпич и пиломатериалы, а все остальное везем [из других регионов]", - отметил он.

Ипотечный бум

И.о. первого вице-премьера Якутии Кирилл Бычков сообщил, что регион является одним из лидеров по объему заключенных договоров по программе "Дальневосточная ипотека", уступая лишь Приморскому краю. "По состоянию на 13 августа, количество заключенных договоров составило 2 359 на общий объем средств 9,1 млрд рублей, в том числе 142 заключенных договора на кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на полмиллиарда рублей", - сказал Бычков, отметив, что с началом реализации льготных ипотечных программ, республика столкнулась с дефицитом предложений на первичном рынке жилья.

"Возросший спрос стимулировал рост цен на жилье. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года, стоимость квадратного метра в Якутске возросла на 19% и в среднем составляет 96 тыс. рублей. Основными факторами, ограничивающими жилищное строительство, являются отсутствие земельных участков, обеспеченных необходимой инженерной и социальной инфраструктурой, а также переход на проектное финансирование строительства многоквартирных домов", - подчеркнул и.о. первого вице-премьера региона.

Он пояснил, что государство может повлиять на ценообразование на рынке жилья только за счет стимулирования роста жилищного строительства. Меры государственной поддержки по обеспечению инженерной инфраструктурой участков под строительство, по его мнению, будут способствовать увеличению предложений и позволят снизить стоимость недвижимости для покупателей.

Уютные районы

Специалист фирмы "Эксперт-Недвижимость" Оксана Рыкаловская отметила, что рынок недвижимости в Хабаровске не был готов к введению льготных ипотечных программ, и цены на квартиры в новостройках быстро повысились на 30%. Даже при таком удорожании, люди по-прежнему могли купить только квартиры без отделки, в ремонт которых необходимо вкладывать дополнительные средства. Она считает, что изменить ситуацию и способствовать развитию городской среды может только комплексная застройка.

"Хабаровск - город точечной застройки, застройщиков одного дома и отсутствия конкуренции на рынке новостроек <…> Единственный пример крупномасштабной комплексной застройки [в городе] <…> показал, что застройщик пытался вместить на отведенную территорию как можно больше домов, но при этом не подумал об инфраструктуре. В результате соседние образовательные учреждения заполнены до отказа", - сказала Рыкаловская.

По ее мнению, жители хотят видеть не уплотненную застройку, а комплексно спроектированные микрорайоны с развитой инфраструктурой - с уютными дворами, детскими садами, школами и магазинами. Это позволит людям, использующим "Дальневосточную ипотеку" под 2% или льготную ипотеку под 6,5%, почувствовать радость от покупки жилья.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года правительство РФ подписало постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в 2%. Такую ипотеку могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет.

Также претендовать на нее могут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых - в случае запроса кредита на строительство жилья на данном земельном участке - требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

По данным на август, сумма средств, выданных с момента начала программы, превысила 33 млрд рублей. 13 банков, которые участвуют в программе, заключили около 9,5 тыс. договоров на получение "Дальневосточной ипотеки".