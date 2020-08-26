Росреестр зарегистрировал 40 ипотечных каникул в Москве с начала пандемии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 40 ипотечных каникул и 22 соглашения об арендных каникулах с начала действия этих программ поддержки, введенных из-за ухудшения ситуации в экономике и распространения коронавируса, сообщила в среду замруководителя управления Мария Макарова.

"Что касается ипотечных каникул, то поступило порядка 40 заявлений на внесение изменений в соответствующие записи об ипотеке. И арендные каникулы - это тоже одна из мер государственной поддержки, с момента действия данной программы 22 соглашения в рамках арендных каникул у нас поступили на регистрацию, которые были успешно зарегистрированы", - сказала Макарова на бизнес-бранче для девелоперов.

Комментируя малое количество соглашений, она отметила, что под критерии программы попадают только определенные арендные договоры. Кроме того, аренда сроком менее одного года не подлежит государственной регистрации. "Конечно, это гораздо больше, просто в Росреестр они не придут, если у них не зарегистрирована аренда", - добавила Макарова.

Кроме того, по ее данным, ведомство в Москве зарегистрировало 2 892 ипотеки по ставке 6,5% и менее с начала действия льготной программы.