В кабмине не поддержали компенсацию жильцам изымаемых аварийных домов выплат за капремонт

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Включение в сумму компенсации жителям аварийных домов при их изъятии в пользу государства средств на непроизведенный капитальный ремонт станет избыточной мерой. Об этом говорится в подготовленном комиссией правительства по законопроектной деятельности проекте официального отзыва кабмина на соответствующий законопроект, внесенный депутатами Госдумы (текст есть в распоряжении ТАСС).

Инициативой, внесенной группой справороссов вместе с представителями других фракций в марте этого года, предлагается включить в сумму возмещения при изъятии для государственных или муниципальных нужд аварийного, подлежащего сносу или реконструкции жилья, компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт. Общий размер такого возмещения не может составлять менее средней рыночной стоимости аналогичного по площади жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном в данном населенном пункте.

В комиссии, в свою очередь, указывают на то, что по закону "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с указанным законом. "При этом за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте.

"В связи с этим обязанность по производству капитального ремонта, возникшая у бывшего наймодателя и не исполненная им на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательства", - указывают в кабмине. Кроме этого, описанное в законопроекте право собственника изымаемого жилого помещения на выбор между получением возмещения за изымаемое жилое помещение или предоставлением нового жилья уже предусмотрено Жилищным кодексом. Авторы также не указали источники финансирования для реализации своей инициативы.

На основании этого "правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект".