В Пензенской области расселят 142 многоквартирных дома до 2025 года

ПЕНЗА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют расселить 142 многоквартирных дома площадью более 66 тыс. кв. м до 1 сентября 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона по итогам рабочей поездки в Пензенскую области главы Минстроя РФ Владимира Якушева.

"В рамках региональной адресной программы до 1 сентября 2025 года запланировано к расселению 142 многоквартирных дома расселяемой площадью 66,25 тыс. кв. м, расположенных на территории 14 муниципальных образований Пензенской области", - отмечается в сообщении.

Общий объем финансирования работ по расселению составляет более 2,7 млрд рублей, это средства Фонда содействия развитию ЖКХ, бюджетов Пензенской области и муниципалитетов.

Сейчас в Пензе строятся два дома для 433 переселенцев, они заедут в новые квартиры до конца 2020 года. Кроме того, еще три дома по этапу 2020-2021 годов будут построены в Заводском районе Пензы. Они рассчитаны на 242 квартиры, из которых 186 будут предназначены для переселения, еще 56 - для детей-сирот.

"Нужно активнее привлекать к реализации программы по расселению аварийного жилья частные строительные компании, предоставлять им участки на местах старой застройки, где уже есть развитая социальная инфраструктура", - приводятся в сообщении слова Владимира Якушева.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.