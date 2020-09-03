Около 400 тыс. кв. м офисов освободилось в Москве с начала года из-за пандемии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Около 400 тыс. кв. м офисов освободилось в Москве в первом полугодии 2020 года в связи с экономической неопределенностью и пандемией. Об этом сообщил в четверг партнер, руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield Денис Соколов.

"Если мы смотрим первое полугодие 2020 года к первому полугодию 2019 года, все хорошо, кроме, так называемой чистой абсорбции - минус за полугодие 400 тыс. кв. м в Москве. То есть те площади, которые освободились из-за разорения компаний, из-за того, что компании ужимаются, уменьшают свою площади и т. д.", - сказал Соколов на онлайн-конференции РБК "Коммерческая недвижимость: глобальная трансформация".

По его словам, на офисном рынке Москвы сейчас идет бум субаренды и переосмысление офисного пространства в связи с удаленным форматом работы, на который переходят компании.

Как уточнили ТАСС в Cushman & Wakefield, всего в Москве по итогам полугодия пустовало 2,1 млн кв. м - 400 тыс., которые освободились из-за пандемии, входят в эту цифру. По итогам полугодия вакансия на офисном рынке Москвы составила 11,6%, тем самым превысив значение 2019 года на 2 п. п. Рост показателя был вызван постепенным выходом на рынок площадей в ходе оптимизации компаниями своих затрат, объяснили в компании. Это также стало следствием приостановки переговоров по некоторым площадям в период карантина и вывода их собственниками на открытый рынок.

"По нашим оценкам из порядка 6,5 млн человек офисных сотрудников в Москве, думаю, 1,5-2 млн будут работать либо на полной удаленке, либо комбинированной - частично в офисе, частично дома", - сообщил на конференции, в свою очередь, председатель совета директоров консалтинговой компании RRG Денис Колокольников.

Как сообщали аналитики CBRE, офисный рынок субаренды Москвы с конца марта 2020 года увеличился почти в два раза (на 93%) по итогам второго квартала. Так, на конец I квартала в субаренду предлагалось порядка 36 тыс., а во втором квартале почти 70 тыс. кв. м. Они также отмечали, что по итогам первого полугодия 2020 года объем нового предложения офисов в столице составил 60,9 тыс. кв. м, что почти в два раза уступает значению за аналогичный период прошлого года (119,7 тыс. кв. м).