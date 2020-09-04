Подлежащие расселению жители Крайнего Севера получат жилищные сертификаты

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о получении жилищных сертификатов жителями деревень на Крайнем Севере, подлежащих расселению. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Жителям ликвидированных поселков и деревень на Крайнем Севере помогут с переездом в другие населенные пункты", - следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что будут расселены те, кто не успел покинуть поселения, которые были закрыты региональными властями по согласованию с правительством до 2012 года, и получить жилищный сертификат. Такое решение позволит обеспечить жильем более 200 семей.

Согласно документу, заявление на получение сертификатов будут приниматься региональными властями до 1 декабря 2021 года. На рассмотрение документов отведено 15 дней. Получившей свидетельство семье необходимо в течение трех месяцев обратиться с ним в уполномоченный банк.

20 июля президент России Владимир Путин одобрил федеральный закон, уточняющий порядок использования жилищных сертификатов теми россиянами, которые выразили намерение переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. По состоянию на 1 января 2018 года на таком учете состояло почти 195 тыс. семей, из которых только 49 тыс. семей подтвердили желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году. Законом для защиты прав граждан, действительно желающих переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, вводится норма о том, что отказ гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с указанного учета. Авторы закона рассчитывают, что принятие этого закона будет способствовать повышению эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление жилищных субсидий таким гражданам.