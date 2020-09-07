Путин поручил властям Калужской области уделить внимание проблемам стройкомплекса

НОВО-ОГАРЕВО, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Калужской области Владиславу Шапше обратить особое внимание на проблемы строительного комплекса региона и оказать поддержку девелоперам.

"Хочу обратить ваше внимание на строительный комплекс. Он в целом по стране испытывает достаточно серьезные трудности, хотя в целом не такие серьезные, как мы могли бы ожидать. Но в Калужской области все-таки падение в этом секторе экономики чуть больше, чем в целом по стране, на это нужно обратить внимание и поддержать строителей", - сказал президент в беседе с врио главы региона.

Путин высоко оценил усилия региональных властей в решении проблем обманутых дольщиков и в обеспечении жильем детей-сирот. "Это чрезвычайно важная, очень острая, чувствительная тема для страны в целом, и для вашего региона тоже. Поэтому сразу говорю, что мы постараемся вас поддержать здесь", - добавил глава государства.

Он отметил ряд положительных тенденций в экономике области. В частности, Путин указал на рост валового регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного производства, объема розничной и внешней торговли. "В общем и целом, фундаментальные основные показатели в норме", - констатировал президент.