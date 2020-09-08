Доля электронных заявлений на регистрацию ДДУ выросла более чем в два раза

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Доля электронных заявлений на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в РФ выросла более чем в два раза за год. В 2019 году она составляла в среднем 20%, с апреля 2020 года - более 50%, сообщает во вторник пресс-служба Росреестра.

"С апреля 2020 года, в период действия ограничительных мер, более 50% заявлений на регистрацию договоров долевого участия подавались в Росреестр в электронном виде. Для сравнения: в 2019 году доля электронных ДДУ составляла в среднем 20%", - отмечают в ведомстве.

Так, в апреле 2020 года 57% (25,5 тыс.) заявлений было подано в Росреестр в электронном виде, в мае - 56% (29 тыс.), в июне - 54% (55 тыс.), июле - 43% (82,5 тыс.) и августе - 42% (93 тыс.) заявлений.

Кроме того, по данным опроса Национального объединения строителей, проведенного в июне, 82% опрошенных застройщиков при подаче документов на государственную регистрацию используют электронные сервисы работы с Росреестром. Также 73% застройщиков добавили, что это позволяет более оперативно получать результат регистрационных действий с недвижимостью.

В Росреестре напомнили, что до конца года планируется внедрить государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) во всех регионах РФ. Система упрощает оказание госуслуг и сокращает их сроки.

На данный момент инфосистема действует в 72 субъектах. Росреестр Подмосковья внедрил ФГИС ЕГРН в июне, Москва - в июле 2020 года, а переход управления Росреестра по Санкт-Петербургу на ФГИС ЕГРН планировался в последней декаде августа. Смысл перехода - в объединении баз кадастра (ГРН) и реестра прав (ЕГРП) на федеральном уровне, а также в предоставлении гражданам возможности получать выписки из ЕГРН онлайн с помощью аккаунта на портале госуслуг.