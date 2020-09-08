Компания Millhouse инвестировала $550 млн в бизнес-парк на западе Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Компания Millhouse, владельцем которой является Роман Абрамович, инвестировала $550 млн в проект строительства делового квартала "Сколково Парк" в Можайском районе на западе Москвы. Об этом сообщил журналистам руководитель отдела девелопмента Millhouse Игорь Пятибратов.

"Данный проект является одним из самых масштабных проектов компании Millhouse. И общий объем инвестиций составляется порядка $550 млн. Мы считаем, что это будет один из лучших наших проектов", - сказал Пятибратов на презентации проекта.

Деловой квартал будет включать шесть офисных зданий класса A, общая площадь офисных пространств достигает 85 тыс. кв. м. Планируется, что на первом этапе в четвертом квартале 2021 года будут введены два корпуса с арендуемой площадью более 28 тыс. кв. м, торговая галерея на 8,5 тыс. кв. м и парковка на более 2,4 тыс. мест. На втором этапе, то есть в четвертом квартале 2022 года, введут еще два корпуса, последние два корпуса офисов завершат в четвертом квартале 2023 года.

Концепцией бизнес-центра занималось британское архитектурное бюро Scott Brownrigg, ландшафтным дизайном - британские специалисты из LINDA BIRD.

Деловой квартал "Сколково парк" расположен рядом с одноименным жилым комплексом премиум-класса, строительством которого также занималась Millhouse. Кроме того, компания владеет и управляет бизнес-центрами "Крылатские холмы", "Четыре Ветра", "Балчуг Плаза" и "Белые Сады". Также сегодня Millhouse реализует проект многофункционального культурного комплекса на основе "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге.