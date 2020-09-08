Эксперт предложила создать в России единый фонд соцнайма жилья

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Единый социальный жилищный фонд, который будет предоставлять помещения нуждающимся людям по договору найма, может появиться в России. Соответствующую инициативу планируется включить в текст законопроекта "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ в части предоставления помощи в помещениях социального фонда", сообщила во вторник исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.

По ее словам, пока социальный жилищный фонд в России раздроблен и насчитывается девять категорий наемного жилья (муниципальный жилой фонд, помещения маневренного фонда, помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и др.). При этом институт социального найма в России бессрочный, граждане имеют право на приватизацию, в итоге фонд социального жилья сокращается, срок ожидания в очередях растет (сейчас составляет от 10 до 20 лет).

"Предлагается отказ от множества категорий жилищного фонда для предоставления гражданам на условиях найма и введение единого понятия "социальный жилищный фонд". Этот социальный жилищный фонд не подлежит приватизации, предоставляется по договору найма всем категориям граждан на основании унифицированных типовых договоров по расценкам, установленным на уровне субъекта РФ", - сказала Разворотнева на онлайн-обсуждении инициативы.

По ее словам, фонд может формироваться как путем аренды, так и покупки в многоквартирных, частных домах. Она отметила, что стоимость найма в этих помещениях планируется устанавливать региональными органами власти, она должна быть близка к рыночной. Для социальной поддержки граждан с низкими доходами предлагается ввести новый инструмент - субсидии на наем жилого помещения. Работу по формированию и управлению фондом предлагается вести региональным жилищным корпорациям.

Кардинальные перемены в системе социального обеспечения жильем могут привести к обнулению многих очередей, но количество очередников сократится не фактически, а только на бумаге, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, действующие категории жилищного фонда необходимо оставить, поскольку они не являются тормозящим фактором обеспечения жильем льготных категорий в отличие от хронического недостатка бюджетных средств на эти цели. "Единственным правильным решением в этой связи будет замена права приватизации предоставляемого жилья долгосрочным социальным наймом. Так, по поручению президента выкупом фонда нераспроданных квартир в новостройках для их последующего предоставления очередникам займется ДОМ.РФ. Это может дать хорошие результаты", - сказал эксперт.

О льготных категориях

Законодательством предусмотрено более 140 категорий граждан, которые могут рассчитывать на помощь государства. Среди них дети-сироты, военнослужащие, молодые семьи, граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и т.д. Регионы и муниципалитеты могут дополнять этот перечень. Отдельные списки ведутся на уровне субъектов, органов местного самоуправления, ответственных федеральных органов исполнительной власти. Граждане могут быть поставлены на учет по всем основаниям одновременно (например, молодая семья может встать на учет и в рамках госпрограммы, и как очередник). Поддержка может предоставляться без постановки на учет (например, пострадавшие от стихийных бедствий).