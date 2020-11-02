Спрос на ипотеку почти вернулся к уровню до пандемии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спрос россиян на ипотеку в сентябре вырос на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и почти вернулся к уровню, существовавшему до начала пандемии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

"По итогам сентября количество обращений за ипотекой выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 7%, а по сравнению с первым месяцем локдауна - на 56%. Показатель практически сравнялся с доковидным уровнем марта текущего года", - сказал он.

Лагуткин также отметил, что процент одобрения заявок на ипотеку банками находится на высоком уровне. В сентябре он составил 70-71%, что, правда, несколько ниже показателя по итогам первого квартала, когда он находился на уровне 80%.

По словам главы организации, рост заявок на ипотечные кредиты является следствием государственной программы поддержки ипотечного кредитования. "Вторая причина - значительный уровень отложенного в период локдауна спроса, когда выбор объектов недвижимости был доступен только дистанционно", - добавил он.