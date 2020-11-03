"ДОМ.РФ" выделит 1,6 млрд рублей на достройку ЖСК "Остров" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. "ДОМ.РФ" и жилищно-строительный кооператив "Остров" на острове Русском в Приморье подписали договор о выделении 1,6 млрд рублей на достройку комплекса до конца 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

"Между ЖСК "Остров" и АО "ДОМ.РФ" подписан договор оказания безвозмездной финансовой помощи на сумму 1,6 млрд рублей. Завершить строительство объектов жилкооператива необходимо до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в Корпорации развития Приморского края, которая оказывает содействие в завершении строительства проблемного объекта", - сообщила пресс-служба.

К середине декабря кооператив должен завершить конкурсную процедуру по выбору технического заказчика и генерального подрядчика проекта, после этого будет возобновлено строительство. Проектно-сметная документация жилых домов ЖСК "Остров" на данный момент находятся в стадии экспертизы, которую инициировал бывший подрядчик - компания "РК-Строй" для подтверждения выполненных работ и передачи объектов. Сейчас на площадке производится фиксация работ, выполненных в 2019 году компанией "РК-Строй", по первому участку уже подписан акт.

"Чтобы ускорить ход строительства, Корпорация развития Приморского края совместно с ЖСК "Остров" подготовили и направили в адрес ДОМ.РФ дополнительное соглашение, которое позволит поэтапно передавать площадки подрядчикам и более оперативно возобновить строительные работы", - сообщила пресс-служба.

До 15 ноября планируется заключить договор подряда компании "РК-Строй" с приморским подрядчиком "Интеллект-Инжиниринг" для завершения технологических циклов по водоотведению и водоснабжению, сетям газоснабжения, ливневой канализации и дренажу, пожарным резервуарам.

ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года в Приморском крае на территории острова Русский. Строительство жилья все еще не завершено, договор о строительстве с компанией "Аркада" разорван по инициативе дольщиков из-за нарушения сроков и качества строительства. Работы планировалось завершить в 2019 году.