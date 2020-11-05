Цены на участки под дачи в Подмосковье за год увеличились на 6,4%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Цены на земельные участки в Подмосковье увеличились в среднем на 6,4% с ноября 2019 года, рост обусловлен увеличившимся из-за пандемии спросом и девальвацией рубля. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Для анализа были взяты участки для индивидуального строительства, огородничества и садоводства по основным загородным направлениям Московского региона.

"В среднем сотка земли в Подмосковье и Новой Москве стоит 368 250 рублей, за год она подорожала на 6,4%. Средний участок торгуется за 4,3 млн, с ноября прошлого года он вырос в цене на 6,1%", - говорится в исследовании.

Уточняется, что больше всего цены на землю поднялись на западных направлениях - Волоколамском (+19,3% за сотку), Рублево-Успенском (+17,2%), Боровском (+16,7%), Новорижском (+16,2%), Калужском (+16%), Киевском (+15,9%) и Ильинском (+12,5%) шоссе. При этом в первую десятку подорожавших вошли также и южная трасса М-4 Дон (+18,7%), а также два северных направления - Ярославское (+17,5%) и Осташковское (+10,8%).

Согласно исследованию, самые доступные земельные участки расположены по Егорьевскому, Новорязанскому и Горьковскому шоссе. Так, на Егорьевском направлении сотка в среднем почти в 30 раз дешевле рублевской.

Земля в популярных загородных локациях, особенно под элитную недвижимость, часто оценивается в долларах, подъем ценников на землю - попытка собственников компенсировать потери от слабеющего рубля в связи с ростом курса мировых валют, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Не стоит сбрасывать со счетов и тенденции, появившиеся в связи с пандемией. Многие люди решили, что на случай эпидемий полезно иметь свое жилье за городом, и часть из них решили строиться самостоятельно, купив участок под дом", - приводятся в исследовании его слова.