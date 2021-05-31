Стенд Нижегородской области на ПМЭФ посвятят 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Нижегородские власти посвятят стенд региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 800-летию областного центра. На площадке состоится открытие научного форума имени академика Андрея Сахарова, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и областного правительства.

"Стенд Нижегородской области на ПМЭФ будет посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. На площадке стенда, в частности, состоится открытие Международного научного форума имени академика Сахарова", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на стенде представят достопримечательности города и проекты развития, которые планируется реализовать в год юбилея и в более длительной перспективе. "800-летие Нижнего Новгорода - дополнительный стимул для развития региональной экономики и открытия новых горизонтов на федеральном и мировом уровне. Фасад нашего стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных контекстов и символов города - Стрелка, ярмарка, стадион, "Маяк", пакгаузы, кремль. Все вместе они формируют собирательный образ города, его характер, основанный на контрастах", - приводит слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба.

Программа визита на форум включает в себя подписание соглашений, в том числе о реализации инвестпроектов на территории области, отметили в пресс-службе.

По предположениям историков, Нижний Новгород был основан в 1221 году. Основное празднование 800-летия состоится с 19 по 21 августа. Главное шоу пройдет в акватории Волги и Оки с применением световых эффектов и визуальных инсталляций.

Форум имени Сахарова

Форум "Мир через полвека" станет экспертной научной дискуссионной площадкой, посвященной вопросам будущего человечества. В рамках программы ученые, обсудят основные тренды развития технологий на горизонте 50-100 лет, а также их влияние на изменение социального и экономического уклада планеты.

Деловая программа форума пройдет в онлайн формате на ПМЭФ, на стенде Нижегородской области, в которой академик Сахаров провел значительную часть своей жизни, работая на объекте "Арзамас-16" (ныне город Саров). Также Сахаров с 1980 по 1986 годы находился в ссылке в Горьком (ныне Нижний Новгород).

ПМЭФ - 2021

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.