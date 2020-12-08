ТАСС получил первую литературную премию имени маршала Мерецкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Руководитель отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский завоевал первую литературную премию имени маршала Советского Союза Кирилла Мерецкова за монографию "Ленинградская битва 1941-1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память". Торжественная церемония награждения прошла сегодня в режиме онлайн на площадке Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.

"В этом году была очень серьезная конкуренция между номинантами на премию. У членов жюри был большой разброс мнений. Тем сложнее было выбрать победителя", - сказал, открывая церемонию, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Книга стала промежуточным этапом большого российско-испанского проекта по увековечению памяти испанских интернационалистов – защитников Ленинграда в 1941-1944 гг., который ТАСС ведет с 2015 года. Она основана на большом массиве документов, хранящихся в архивах Испании, России и США, на воспоминаниях родственников партизан, которых удалось найти автору. Наконец, заключительная глава посвящена большой работе тассовцев по увековечению памяти бойцов отряда, которую они ведут совместно со школьниками тех районов Ленинградской области, по которым пролегал боевой путь гульоновцев.

"Мне сегодня приятно вдвойне. Во-первых, книга издана в моем родном информационном агентстве ТАСС. Во-вторых, она стала продолжением литературных традиций ленинградского отделения ТАСС, заложенных моими замечательными предшественниками и коллегами. О партизанах, действовавших на временно оккупированной территории Ленинградской области, писали Виктор Ганшин, Павел Лукницкий, Евгений Риммерман, Олег Сердобольский, Марк Фрейдзон", - сказал на церемонии Станислав Вязьменский.

Благодаря усилиям членов правления Испанского центра в Москве и руководителя направления "Историческая память и патриотизм" Союза организаций российских соотечественников в Испании Елены Александровой часть тиража книги была распространена в Испании. Книга попала в библиотеки крупнейших испанских университетов, оказалась в библиотеках испанских "детей войны", которые с 1937 года проживали в СССР, а в середине 1950-х гг. вернулись на родину, но связей с Россией не утратили.

Отметим, после выхода книги в свет, Станислав Вязьменский продолжил свои изыскания. Так, в феврале 2020 года, накануне 100-летнего юбилея со дня рождения командира отряда Франциско Гульона, в архиве Компартии Испании, который находится в Мадридском университете Комплутенсе, были обнаружены дневник и биография Гульона. В нем содержатся уникальные сведения, представляющие историческую ценность. А ряд совсем недавно рассекреченных документов, касающихся личных дел бойцов отряда, стал доступен для изучения в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга лишь в текущем году.

"Я продолжаю изучать и систематизировать информацию. Возможно, новая информация ляжет в основу второго, дополненного издания книги. Ведь до сих пор партизанское движение на территории СССР в годы Великой Отечественной войны остается одной из наименее исследованных страниц новейшей истории России", - рассказал автор.

Литературная премия имени маршала Советского Союза Кирилла Мерецкова учреждена в 2014 году постановлением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Она ежегодно присуждается за создание произведений документально-художественной прозы и поэзии, имеющих важное общественное значение, раскрывающих величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизм и мужество воинов, партизан и населения Ленинградской области, их патриотизм при защите Отечества и вносящих существенный вклад в патриотическое воспитание россиян и непосредственно жителей Ленинградской области.