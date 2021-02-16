Пять спецпроектов ТАСС стали лауреатами конкурса Digital Communication Awards

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сразу несколько специальных проектов ТАСС были отмечены наградами премии в области цифровых коммуникаций Digital Communication Awards. Церемония награждения победителей прошла во вторник вечером на площадке технопарка "Сколково".

Лучшим в номинации "Иллюстрации/инфографика" жюри конкурса назвало спецпроект "Круги Данте". Это первый мультимедийный русскоязычный гид по мирам "Божественной комедии" и творчеству Данте Алигьери. Интерактивный лонгрид рассказывает о биографии и творчестве поэта с помощью 13 персонажей, с которыми он был знаком или косвенно связан в реальной жизни. Читатель может сам выбрать, как ему двигаться по проекту: в хронологии произведения или жизни Данте. Одна важных особенностей работы - ей можно пользоваться в учебных целях: "Круги Данте" созданы при поддержке российских и итальянских экспертов.

Спецпроект "Леонов, твой выход!" стал лауреатом в номинации "Интерактивный контент". В этой работе, приуроченной к 55-летию полета Алексея Леонова, с помощью 3D-моделирования поэтапно воссоздан процесс первого выхода человека в открытый космос.

"Леонов, твой выход!" ценен тем, что это наш первый проект в жанре интерактивной 3D-реконструкции, - рассказывает руководитель отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Кристина Недкова. - В нем использована не совсем привычная для пользователя квестовая механика, и мы рады, что наша работа вошла в шорт-лист премии. На наш взгляд, это трудоёмкий, но достаточно перспективный подход к созданию документальных проектов: не просто рассказать историю героя, а дать читателю возможность посмотреть на значимые события прошлого его глазами. Важно, что команда проекта ничего не додумывала: все сцены выверены с московским Музеем космонавтики, экспертами из РКК "Энергия" и представителями архивов".

В номинации "Лонгрид" отмечены сразу три работы ТАСС.

Масштабный исторический спецпроект "Поколение Д" был выпущен агентством в декабре 2020 года и приурочен к 195-летию восстания на Сенатской площади. Авторы спецпроекта ТАСС нашли особенный подход к этой теме. Рассказав о предыстории и причинах провала восстания декабристов в широком общественно-политический контексте эпохи, они предложили посмотреть на участников тех событий не как на организованное движение, а как на поколение. По мнению заместителя руководителя отдела специальных проектов ТАСС и одного из авторов проекта "Поколение Д" Дарьи Дониной, такие масштабные исторические лонгриды ТАСС, как "Полтава, Карл!" или "Поколение Д", достойны быть представленными в школьной программе по истории. "Но пока школьное образование еще всецело не перешло в цифровую среду, вся надежда на такие премии по диджитал-коммуникациям. Здорово чувствовать себя частью этого процесса и этой индустрии", - прокомментировала она.

Спецпроект "Как собаки спасают людей" создан ТАСС в партнерстве с компанией Purina. В материале рассказывается о собаках-поисковиках, их тренировках, рационе питания и правильном уходе. Читатели узнали, каких собак берут в спасатели и как проходит их рабочий день, а также о характере и предпочтениях четвероногих героев. В проекте также представлены комментарии кинологов из поискового отряда "Лиза Алерт" и пожарно-спасательного центра, советы ветеринара, а также реальные истории спасения людей.

Еще один проект-победитель конкурса - "Топливо Победы" - совместная работа ТАСС и компании "Роснефть". В материале показано, как битва за нефть определила ход Великой Отечественной войны. Уникальные архивные документы, живой и драматичный контент, запоминающийся визуальный стиль - отличительные черты этого проекта. В нем показан вклад работников нефтяного комплекса страны в Победу. Работа над проектом велась в пандемию, при этом авторам удалось собрать важные исторические свидетельства и представить их с помощью современных мультимедийных технологий.

"Это кропотливая и слаженная работа, в которой была задействована большая команда. Мы не просто использовали экспертизу и опыт, мы вложили в эти проекты частичку души, любви к своему делу. Мы смогли эффективно выстроить процессы и предложить партнерам востребованные качественные продукты. И профессиональное сообщество высоко оценило наш труд", - отметила коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова.

"Оба проекта-победителя команды управления спецпроектов департамента продаж ТАСС нашли живой отклик у аудитории благодаря пронзительному повествованию и безупречному визуальному исполнению, - считает руководитель управления специальных проектов Эльдар Соколов. - Но нам как специалистам, работающим на высококонкурентном рынке медийных коммуникаций, важна обратная связь от профессионального сообщества, комплексно оценивающего эффективность проекта, в том числе и с точки зрения грамотности партнерской интеграции. Награды от Digital Communications Awards - это знак качества от профессионалов, с чем и поздравляю авторов и наших партнеров".

Премия Digital Communications Awards проводится с 2013 года. Ее организаторами выступают Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский дом "МедиаБизнес".