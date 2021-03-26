В аэропорту Домодедово открылась выставка фотографий ТАСС

ТАСС, 26 марта. Фотовыставка "Под куполом неба", посвященная истории Московского аэропорта Домодедово, открылась сегодня на территории воздушной гавани. В экспозицию, которая стала совместным проектом аэропорта и ТАСС, вошли архивные и современные работы фотокорреспондентов агентства.

Фотографии ТАСС разных лет позволяют проследить, как рос и менялся один из старейших аэропортов страны, который был свидетелем ключевых событий отечественной истории. Открывает выставку редкий кадр, на котором можно увидеть, как выглядело здание пассажирского терминала Домодедово в 1965 году.

Современные кадры знакомят зрителей с территорией аэропорта после реконструкции и работой различных подразделений, среди которых командно-диспетчерский пункт, топливозаправочный комплекс и фабрика бортового питания. На снимках также можно увидеть крупнейший в мире авиалайнер Airbus А380, впервые прилетевший в Россию в 2009 году, и трогательные моменты встречи на территории воздушной гавани российских спортсменов – призеров международных соревнований.

Выставка приурочена ко дню рождения аэропорта, основанного 7 апреля 1962 года, и выходит в год 95-летия Фотохроники ТАСС, которая на протяжении почти целого века ведет фотолетопись событий в России и за рубежом. Это уже второй совместный фотопроект агентства и Домодедово – в январе этого года был запущен проект "Путешествие по России", рассказывающий о самых интересных и необычных местах страны, куда можно добраться рейсами из столицы.

Московский аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова – одна из крупнейших воздушных гаваней России. В 2019 году пассажиропоток в нем составил 28,3 млн человек.