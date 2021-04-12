В аэропорту Домодедово открылась фотовыставка "Эпоха Гагарина"

Москва, 12 апреля. Фотовыставка "Эпоха Гагарина", посвященная 60-летию полета первого человека в космос, открылась сегодня в пассажирском терминале аэропорта Домодедово. Это совместный проект воздушной гавани и агентства ТАСС.

В экспозицию вошло почти два десятка снимков ТАСС, сделанных корреспондентами агентства в период с 1961 по 1966 годы. Архивные кадры позволяют увидеть и прочувствовать атмосферу радости и народного ликования во время встречи первого космонавта планеты в Москве 14 апреля 1961 года. Также на выставке представлены фотографии, запечатлевшие Юрия Гагарина в момент подготовки к полету и после него: во время церемонии награждения в Кремле, в ходе первой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, в кругу семьи и на различных встречах.

"Полет Гагарина стал триумфом нашей страны, впечатляющим доказательством ее научно-технического лидерства. Это были дни невероятного душевного подъема, объединившего людей не только по всей стране, но и на всей планете. ТАСС гордится сопричастностью к этому историческому событию: ведь именно наше агентство первым сообщило о начале эры пилотируемой космонавтики. Но для ТАСС освоение космоса – это не просто одна из тем в информационной повестке. Это еще и история настоящей дружбы: наших журналистов и первых космонавтов связывали тесные товарищеские отношения. Возможно, именно поэтому фоторепортерам ТАСС удалось создать такие душевные кадры", – отметил руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

"Это уже третий совместный фотопроект ТАСС и воздушной гавани. В январе этого года был запущен проект "Путешествие по России", рассказывающий о самых интересных и необычных местах страны, куда можно добраться рейсами из столицы. А в марте открылась фотовыставка "Под куполом неба", посвященная истории московского аэропорта Домодедово. С огромным чувством гордости мы открываем новый проект, понимая, насколько важным достижением стал первый полет человека в космос для всего мира", – отметила PR-директор Московского аэропорта Домодедово Дарья Коршунова.

Выставка проходит в год 95-летия Фотохроники ТАСС. Она расположена на втором этаже общей зоны аэровокзала Домодедово. Вход свободный.