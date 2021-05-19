Крупнейший IT-форум России – РИФ-2021 – пройдет при информподдержке ТАСС

Главное офлайн-событие Рунета - Российский интернет форум (РИФ), отмечающий в этом году свое 25-летие, сегодня начал работу в подмосковном пансионате "Лесные дали". На площадках форума традиционно звучат ключевые доклады, рождаются новые проекты и определяются основные тенденции и направления развития всей интернет-индустрии страны.

Участниками ключевых дискуссий форума станут представители ТАСС.

Модератором главной GR-панели РИФ "Рунет: тренды и перспективы", которая пройдет 20 мая, выступит ведущий специалист пресс-центра ТАСС Ирина Сокол. Формирование цифровой среды - это непрекращающийся, живой процесс: появляются новые виды контента, новые технологии, игроки рынка, экосистемы и даже сами новые рынки. Что сегодня происходит с регулированием Рунета? В каком направлении совершенствуется регуляторика и какие тренды на него влияют? Какие перспективы ждут Рунет и его пользователей? Все эти вопросы обсудят представители государства, отрасли и общества в ходе нашей дискуссионной панели.

21 мая директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова примет участие в тематическом круглом столе "Боли и печали СМИ - жизнь после пандемии". Вместе с коллегами из крупнейших российских медиа она обсудит последние тенденции медиарынка, поговорит о том, как пандемия сформировала новые и изменила старые стандарты работы редакций, расскажет о том, как изменилось медиапотребление, и т.д.

В этом году РИФ будет проходить в пяти параллельных потоках: он объединит в себе непосредственно форум, выставку, фестиваль и нетворкинг. По оценкам организаторов, в нем примут участие более 7 тыс. человек.

Представители ведущих компаний поделятся уникальными знаниями, опытом и кейсами, обсудят все новшества digital-рынка в рамках тематических секций. По традиции форум откроется главной аналитической панелью, где будут представлены самые актуальные данные экономики Рунета.

Среди главных тем деловой программы - трансформация искусственного интеллекта, технологии и люди, digital-аудио, которая считается следующим шагом развития интернета.

ТАСС - генеральный информационный партнер РИФ-2021. Подробно с программой мероприятия можно познакомиться на сайте РИФ.