Фотожурналисты ТАСС стали лауреатами фотоконкурса "Планета Москва"

Сразу шесть фотокорреспондентов ТАСС – Валерий Шарифулин, Вячеслав Прокофьев, Михаил Терещенко, Артем Геодакян, Сергей Фадеичев и Сергей Карпухин – стали призерами VIII конкурса городской фотографии "Планета Москва". Торжественная церемония награждения лауреатов прошла сегодня на территории ММДЦ "Москва-Сити", где также открылась уличная фотовыставка лучших работ о Москве.

Имена победителей в основных номинациях конкурса "Планета Москва", набравших наибольшее количество голосов по оценкам профессионального жюри, назвал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, председатель жюри конкурса Сергей Левкин.

В номинации "Городской пейзаж" фотографы ТАСС заняли все три призовых места. Шеф-фотограф редакции фотоинформации ТАСС Валерий Шарифулин стал лучшим со снимком "Городской пейзаж", фотокорреспондент Вячеслав Прокофьев взял "серебро" с фотографией "Тренировка воздушной части парада, посвященного 76-летию Победы", а старший фотокорреспондент Артем Геодакян занял третье место со снимком "Акция "Спасибо врачам" на фасаде гостиницы "Космос".

В категории "Архитектура Москвы. Связь времен" "золото" взял старший фотокорреспондент ТАСС Сергей Фадеичев – за кадр, запечатлевший воздушный парад, посвященный 75-летию Победы.

В номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" третье место с работой "Декабрь в Москве" занял старший фотокорреспондент Михаил Терещенко.

Отдельное голосование за самые красивые фотоработы проходило на портале "Активный гражданин". По данным первого заместителя руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Евгении Костюченко, за финалистов там проголосовало более 130 тыс. москвичей, которые определили 12 победителей. Среди них снова оказались фотографы ТАСС.

Так, в номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" первое место заняла работа Сергея Фадеичева "Воздушный парад, посвященный 75-летию Победы", а снимки фотокорреспондента Сергея Карпухина "Дождь в Москве" и Вячеслава Прокофьева "Тренировка воздушной части парада, посвященного 76-летию Победы" получили бронзу в категориях "Москва и москвичи. Комфортный город" и "Городской пейзаж".

"Большое спасибо департаменту градостроительной политики Москвы за понимание того, что надо не только благоустраивать город, который, действительно, становится год от года красивее и комфортнее, но и показывать это. Фотоконкурс подходит для этих целей как нельзя лучше. Мы, все участники, очень любим и Москву, и фотографию. Нам приятно, что, занимаясь любимым делом, мы можем принести пользу родному городу, а, возможно, и остаться в его истории. Поздравляю с этим всех лауреатов и участников конкурса", – сказал Валерий Шарифулин.

Отметим, этот год для фотослужбы ТАСС юбилейный – Фотохронике ТАСС исполнилось 95 лет. В память об этом событии специальным призом агентства были награждены авторы Андрей Белавин (кадр "Белый лебедь над Белой площадью"), Мария Плотникова ("Мосфильмовский пруд") и Игорь Соболев ("Ночная комета"). Награду вручала руководитель группы фотопроектов и выставок Наталья Гарнелис.

Всего на конкурс "Планета Москва" в 2021 году поступило 1177 фоторабот от 187 участников. В нем принимали участие профессионалы и любители. Например, самым юным фотографом стала Любовь Александрова, которой 13 лет, а самому взрослому участнику – Валерию Наседкину – 84 года.

Организатором конкурса выступил Департамент градостроительной политики города Москвы.

Увидеть выставку финалистов можно на Общегородской площади "Москва-Сити". Экспозиция открыта до Дня города.