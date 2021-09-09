Фотовыставка, рассказывающая о главных событиях ВЭФ-2021, открылась перед офисом ТАСС

Самые яркие снимки фотографов ТАСС с Восточного экономического форума – 2021 представлены на выставке, которая открылась сегодня перед офисом агентства в Москве. Фотографии рассказывают о ключевых событиях деловой, культурной и спортивной программ одного из главных экономических мероприятий 2021 года в России.

Зрители увидят выступление президента России на пленарном заседании, фотографии с бизнес-встреч, панельных дискуссий и тематических сессий, передающие уникальную атмосферу ВЭФ. Значительная часть снимков посвящена культурным и спортивным проектам, которые прошли в рамках форума. В их числе открытие выставки "Улица Дальнего Востока", на которой представлен потенциал всех 11 регионов ДВФО, концерт классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава, парусная регата Roscongress Cup, международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.

В экспозицию вошли также снимки, освещающие работу команды агентства на форуме. Зрители увидят кадры со стенда ТАСС, где располагалась студия для записи интервью с ключевыми ньюсмейкерами ВЭФ. Гостями стенда стали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководители федеральных органов власти, региональные чиновники, главы крупнейших российских и зарубежных компаний.

ТАСС выступил генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, который прошел во Владивостоке со 2 по 4 сентября под девизом "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Фотослужба агентства выпустила более 2,3 тыс. фотографий, отражающих все многообразие мероприятий форума.

VI Восточный экономический форум собрал более 4 тыс. участников из России и зарубежных стран. Деловая программа ВЭФ включала более 100 мероприятий по самым актуальным вопросам мировой и региональной повестки. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс.