ТАСС стал лауреатом премии "Импульс добра"

Стали известны имена победителей ежегодной премии "Импульс добра", которая вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Церемония награждения прошла 27 октября в Москве в онлайн-формате.

Агентство ТАСС вошло в число лауреатов премии в номинации "За лучшее освещение социального предпринимательства в информационном пространстве". Жюри отметило значительный вклад агентства в продвижение этой темы - за 2020-2021 годы ТАСС опубликовал 70 материалов о социальном предпринимательстве. В числе публикаций, поданных агентством на конкурс, - история проекта помощи детям с особенностями развития, материал о работе уникального центра ремесел, рассказ о том, как как художники из разных регионов России превратили хобби в бизнес, и другие статьи.

"Социальное предпринимательство - это не просто вид бизнеса. Это прежде всего особое мироощущение и образ жизни, при котором деньги - это не цель, а средство для решения социальных проблем, - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов в своем приветствии участникам сегодняшней церемонии. - Освещение социально значимых инициатив бизнеса - один из приоритетов в нашей информационной работе. Считаю, что ответственное отношение к стране, в которой ты живешь, и к проблемам людей, которые тебя окружают, - это пример для всех нас, и он всегда должен быть в центре внимания СМИ".

"ТАСС на протяжении многих лет пишет о социальных предпринимателях, и мы очень рады, что сейчас большая часть публикаций находит отклик не только у простых читателей, но и у представителей органов власти, которые после наших публикаций замечают этих героев и помогают им", - сказала руководитель направления "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" редакции партнерских проектов ТАСС Юлия Ермилова, которая получала награду.

В этом году в адрес оргкомитета премии поступило более 200 заявок из 48 регионов России. Победители были выбраны в семи номинациях. ТАСС уже второй раз становится лауреатом премии - первый раз агентство победило в номинации "За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации" в 2018 году.

Этот год для премии "Импульс добра" юбилейный - она была учреждена Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" в 2011 году. Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательным учреждениям. Лауреатов определяет общественный совет фонда, в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. ТАСС выступает информационным партнером премии.