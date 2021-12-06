Команда ТАСС успешно отработала финал конкурса "Цифровой прорыв"

Команда ТАСС приняла участие в освещении финального этапа конкурса "Цифровой прорыв", который прошел в Иннополисе (Татарстан). На протяжении трех дней, со 2 по 4 декабря, там работали ведущий специалист пресс-центра ТАСС Виктория Кладиева, редактор тематической группы редакции выпуска Кристина Пушкина и руководитель отдела сопровождения партнерских проектов Ольга Бодрякова.

ТАСС организовал на площадке форума работу собственной медиастудии, модератором которой выступила Виктория Кладиева. Гостями медиастудии стали генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев и другие спикеры.

"Все спикеры были потрясающе интересны. Мы увидели то самое формирующееся IT-сообщество России, которое здесь было представлено самым полным образом - через соединение профессионалов индустрии с бизнесом и государством. Как отмечали гости нашей студии, конкурс позволил нестандартно посмотреть на предложенные командами решения оперативных задач для заказчиков. Я наблюдала, как у представителей компаний горят глаза и насколько они воодушевлены общением с участниками и их новаторскими идеями. А для ребят это огромный шанс быть замеченными ведущими российскими компаниями", - рассказала Виктория Кладиева.

Всего в медиастудии было записано семь эксклюзивных видеоинтервью, которые транслировались в прямом эфире в соцсетях агентства, а также три текстовых интервью для ленты ТАСС и сайта tass.ru.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс состоялся в апреле 2019 года.