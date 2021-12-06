{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Команда ТАСС успешно отработала финал конкурса "Цифровой прорыв"

На протяжении трех дней на площадке работала медиастудия агентства
Ведущий специалист пресс-центра ТАСС Виктория Кладиева Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Ведущий специалист пресс-центра ТАСС Виктория Кладиева
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Команда ТАСС приняла участие в освещении финального этапа конкурса "Цифровой прорыв", который прошел в Иннополисе (Татарстан). На протяжении трех дней, со 2 по 4 декабря, там работали ведущий специалист пресс-центра ТАСС Виктория Кладиева, редактор тематической группы редакции выпуска Кристина Пушкина и руководитель отдела сопровождения партнерских проектов Ольга Бодрякова.

ТАСС организовал на площадке форума работу собственной медиастудии, модератором которой выступила Виктория Кладиева. Гостями медиастудии стали генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев и другие спикеры.

"Все спикеры были потрясающе интересны. Мы увидели то самое формирующееся IT-сообщество России, которое здесь было представлено самым полным образом - через соединение профессионалов индустрии с бизнесом и государством. Как отмечали гости нашей студии, конкурс позволил нестандартно посмотреть на предложенные командами решения оперативных задач для заказчиков. Я наблюдала, как у представителей компаний горят глаза и насколько они воодушевлены общением с участниками и их новаторскими идеями. А для ребят это огромный шанс быть замеченными ведущими российскими компаниями", - рассказала Виктория Кладиева.

Всего в медиастудии было записано семь эксклюзивных видеоинтервью, которые транслировались в прямом эфире в соцсетях агентства, а также три текстовых интервью для ленты ТАСС и сайта tass.ru.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс состоялся в апреле 2019 года.

Эксперты ТАСС обсудили границы жанра "спецпроект" на неделе российского интернета RIW
Глава отдела спецпроектов Кристина Недкова отметила, что встреча помогла увидеть, каким разным может быть это определение
Читать полностью