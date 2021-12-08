ТАСС презентовал новостную ленту на испанском языке для клиентов и партнеров агентства

В ТАСС состоялась презентация оперативной новостной ленты на испанском языке (Servicio de Noticias de TASS en Español) для клиентов и партнеров агентства. Участники ознакомились с особенностями нового продукта в линейке ТАСС, возможностями подключения к испанской ленте, а также обсудили ее актуальность и востребованность в странах с испаноговорящим населением.

"Сегодня в мире более полумиллиарда человек говорят на испанском языке. Это колоссальная аудитория, которой, я уверен, интересно узнавать новости о нашей стране - и, что немаловажно, узнавать их из первоисточника. В наше агентство поступает множество запросов от посольств и дипведомств разных стран, зарубежных СМИ, представителей международного политического и финансового истеблишмента на получение новостей, отражающих российскую точку зрения, именно на национальных языках, в том числе и на испанском. Уверен, что запуск ленты для испаноязычной аудитории также поможет нашим партнерам лучше узнавать и понимать процессы, происходящие в России", - отметил в своем видеообращении к участникам мероприятия генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Мероприятие стало уникальным для ТАСС: впервые презентация профессионального информационного продукта для клиентов и партнеров агентства велась полностью на иностранном языке. Ее модератором выступил редактор-стилист испанского отдела редакции информации для иностранных подписчиков Кристиан Элой Торрес. В презентации также приняли участие руководитель испанского отдела редакции информации для иностранных подписчиков ТАСС Дарья Юрьева, руководитель редакции информации для иностранных подписчиков ТАСС Ирина Ряполова и переводчик Дмитрий Фонарев.

"ТАСС до настоящего времени не в полной мере присутствовал на рынке испаноязычных стран. Наше агентство цитировали через переводы, третьи руки, но для нашей испаноязычной аудитории это не очень удобный формат: ведь люди хотят получать информацию на родном для них языке. Поэтому, чтобы рассказать о появлении новой информационной ленты, нужно проделать особую работу. Тем более, что на американском континенте, где широко представлена испаноязычная аудитория, очень сильны позиции СМИ США и Западной Европы в силу их постоянной многолетней работы в этом направлении. Но люди в Латинской Америке хотят узнавать о том, как все происходящее в мире видится в другой части света. Я уверена, что новый продукт агентства найдет своего читателя", - подчеркнула руководитель испанского отдела редакции информации для иностранных подписчиков ТАСС Дарья Юрьева.

Отдельный блок презентации был посвящен визуальным продуктам ТАСС. Участникам рассказали о работе фоторедакции и знаковых мероприятиях в честь 95-летия Фотохроники ТАСС, а также ежегодном фотоконкурсе News Photo Awards, организатором которого выступает агентство. В конце мероприятия слушатели смогли задать вопросы спикерам в прямом эфире.

"Онлайн-презентация запуска испанской ленты - часть большой комплексной промо-программы новых информационных продуктов ТАСС на иностранных языках. Уже сегодня можно сказать, что выбранный формат коммуникации весьма эффективен. Возможность познакомиться и напрямую пообщаться с редакцией вызвала неподдельный интерес профессиональной аудитории", - отметила коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова.

Информационная лента ТАСС на испанском языке с 1 сентября 2021 года выходит в круглосуточном режиме, ее объем составляет порядка 200 новостных сообщений в сутки. Подписчики ленты получают оперативную информацию о деятельности президента и правительства России, позиции нашего государства по актуальным вопросам международной повестки, о знаковых событиях в экономике и науке, в общественной, культурной и спортивной жизни страны.