Мариинский театр и ТАСС представили фотовыставку о мировых премьерах легендарной сцены

В фойе новой сцены Мариинского театра открылась выставка фотографий, подготовленная его архивной службой совместно с информационным агентством России ТАСС. Экспозиция "Мариинский театр: мировые премьеры" посвящена важным для истории русской культуры операм и балетам, которые впервые были показаны на сцене театра.

Вся экспозиция построена по принципу диалога времен. Самый ранний снимок относится ко времени премьеры "Бориса Годунова" Мусоргского в 1874 году. И здесь же рядом - фотография из спектакля Андрея Тарковского, который присутствует в сегодняшнем репертуаре Мариинского театра. На зрителя смотрит первая исполнительница партии Никии в "Баядерке" Екатерина Вазем, и в диалоге с этим историческим фото - кадр с прима-балериной Юлией Махалиной, сделанный уже в 2001 году. По этому принципу диалога архивных и современных фотографий сопоставлены не только премьеры императорского времени - оперы "Жизнь за царя", "Руслан и Людмила", "Пиковая дама", "Князь Игорь", "Снегурочка", балеты "Раймонда", "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Шопениана", но и постановки советской эпохи. А их было немало: в Кировском театре - так до 16 января 1992 года называлась Мариинка - впервые были исполнены "Легенда о любви", "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Бахчисарайский фонтан", "Ленинградская симфония", "Дуэнья" ("Обручение в монастыре").

Уже при нынешнем художественном руководителе театра Валерии Гергиеве были поставлены оперы Родиона Щедрина "Левша" (написана специально к открытию новой сцены театра) и "Рождественская сказка", опера Александра Смелкова "Братья Карамазовы". Фотографии из этих спектаклей также представлены в экспозиции.

Автором ряда представленных на выставке работ стал один из самых известных фотожурналистов ТАСС, обладатель двух призов "Золотой глаз" престижного международного конкурса World Press Photo Юрий Белинский. На протяжении более полувека он подробно освещал культурную жизнь северной столицы.

Выставка находится в правом крыле фойе на первом этаже нового здания театра. Она доступна всем, у кого есть билет на спектакль или концерт в Мариинский-2.