ТАСС вошел в число лучших работодателей России

Агентство ТАСС вошло в список самых привлекательных работодателей России, составленный рекрутинговой компанией HeadHunter. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного рейтинга, который опубликован на платформе hh.ru.

В рейтинг вошли работодатели, которые, по мнению сотрудников и соискателей, предоставляют лучшие условия для работы. ТАСС занял девятое место в категории крупных компаний численностью персонала от 1001 до 5 тыс. человек. Лидером в ней стала IТ-компания из Новосибирска "2ГИС", второе и третье места заняли Bayer и Huawei.

"Я искренне рада, что бренд ТАСС как работодателя настолько привлекателен. Нам всем стоит этим гордиться. Мы точно знаем, что можем привлечь новых сотрудников - ТАСС всегда был и будет фабрикой талантов, лучшей школой для новостных журналистов. Не зря нас считают эталоном в нашей области. Думаю, главное сейчас - научиться не только привлекать новых сотрудников, но и выявлять и удерживать ключевые таланты, носителей ДНК агентства, готовых при этом узнавать мир и следить за новыми трендами, менять смыслы профессии новостного журналиста, а также предсказывать, инициировать и формировать эти изменения", - отметила заместитель руководителя кадрового и учебного департамента ТАСС Ольга Мазурова.

HeadHunter также составил субрейтинги работодателей по критериям оценки. ТАСС вошел в топ-50 самых популярных у соискателей компаний, заняв в нем 23-е место. При этом в отрасли "Медиа" по результатам опроса соискателей агентство вошло в пятерку самых востребованных, заняв четвертое место.

В этом году участниками рейтинга HeadHunter стали более 780 компаний со всей страны. Место в нем формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей. Мнение сотрудников о своей компании составляет 40% от общей оценки. Еще 40% - это желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании. Оставшуюся часть составляют данные кадровых специалистов, на основе которых оценивается эффективность HR-функции участника рейтинга.