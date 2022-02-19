Эксперты ТАСС вошли в состав жюри премии "Серебряный Лучник"

Церемония награждения лауреатов национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" состоялась накануне вечером в Москве. ТАСС выступил генеральным информационным партнером премии, кроме того, представители агентства вошли в состав ее жюри.

Экспертами премии этого года стали коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова, руководитель департамента маркетинга агентства Ольга Кармацкая и руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Марина Порошина. Они приняли участие в Днях открытых презентаций "Серебряного Лучника".

"Для меня большая честь представлять ТАСС в качестве члена экспертного жюри и в рамках открытых презентаций номинантов премии "Серебряный Лучник". Мы познакомились с целым рядом успешных внутрикорпоративных проектов, направленных на обеспечение эффективной работы сотрудников, сплочение команды и повышение ее лояльности, создание инклюзивной среды и равных возможностей для всех сотрудников, развитие женского лидерства, заботу о здоровье сотрудников, что особенно ценно в сложный период пандемии. Сегодня корпоративные коммуникации не только охватывают широкий спектр направлений, но и используют все возможные каналы и форматы для достижения результатов, включая классические внутрикорпоративные ресурсы, digital, ивенты, спецпроекты и многое другое. Кроме того, опыт сотрудников, полученный в ходе корпоративных проектов, используется для решения бизнес-задач компаний", - отметила Марина Порошина, которая выступила модератором открытых презентаций в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа".

Премия "Серебряный Лучник" была учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью и в этом году отметила свое 25-летие. За прошедшие четверть века в конкурсе поучаствовали более 5 тыс. проектов из всех регионов России. В этом году финалистами премии стали 85 работ, представленных в 13 номинациях.