ТАСС стал лауреатом конкурса "Щит России"

Серия мультимедийных материалов ТАСС, посвященных теме Великой Отечественной войны, получила награду творческого конкурса на XХVI Всероссийском патриотическом фестивале СМИ "Щит России". Награждение лауреатов состоялось 6 октября в Перми на площадке фестиваля.
Жюри отметило ТАСС в номинации "За освещение темы, посвященной знаменательным военно-историческим событиям России и увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, правоохранительных органов". Награду получили три спецпроекта агентства: "Дорога жизни", "Павшие без вести" и "Выстоял бессмертный Сталинград".
"Тема Великой Отечественной войны нередко фигурирует в лонгридах и спецпроектах ТАСС. Это тяжелое время в истории России, связанное не только с победами страны, но также с лишениями и страданиями народа. Мы стараемся подходить к этому вопросу не однобоко и рассказываем о тех событиях по-разному - с помощью фотохроники, анализируя научные изобретения и описывая истории простых людей. То, что наши материалы оказались в финале конкурса, доказывает, что мы на верном пути", - сказала, комментируя награду, старший редактор специальных проектов редакции сайта tass.ru, автора проекта "Павшие без вести" Ксения Безвиконная.
В спецпроекте "Дорога жизни" ТАСС показал инфраструктуру уникального научно-инженерного логистического проекта во время блокады Ленинграда. Материал рассказывает о том, как сложные инженерные расчеты, создание сети коммуникаций и прибрежной инфраструктуры превратили дорогу в комплексное научное решение. Одним из значимых элементов стала анимированная 3D-модель прогибографа - автоматического прибора для измерения деформации льда.
Проект "Павшие без вести" приурочен к 80-летию окончания Сталинградской битвы и посвящен работе поисковых отрядов, тому, как находят и идентифицируют останки погибших героев и как спустя десятилетия семьи узнают об истории подвигов их родных. ТАСС знакомит с судьбами трех участников Великой Отечественной войны, пропавших без вести в сражениях на территориях современных Воронежской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия.
"Выстоял бессмертный Сталинград" - совместный проект Государственного исторического музея и ТАСС с фотохроникой Сталинградской битвы. Кадры боев, руины пылающего города, занесенные снегом развалины, лица советских солдат и сдавшихся в плен врагов погружают читателя в атмосферу важнейшего сражения Великой Отечественной войны, которое определило поражение Германии.
В спецпроектах агентства использовано много архивных снимков, сделанных военными фотокорреспондентами ТАСС в годы Великой Отечественной. Вместе с частями Красной Армии с первого и до последнего дня они прошли всю войну, запечатлели героизм советского народа и тысячи преступлений фашизма. Эти фотографии представлены в медиабанке ТАСС.
Фестиваль "Щит России" проводится в Перми с 1998 года. В этом году он проходит с 3 по 7 октября и посвящен Году педагога и наставника. В числе задач фестиваля - возрождение и развитие патриотических традиций, а также повышение профессионального уровня журналистов, освещающих тему патриотического воспитания граждан.