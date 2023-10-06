ТАСС стал лауреатом конкурса "Щит России"

Награду получила серия спецпроектов ТАСС по теме Великой Отечественной войны

Серия мультимедийных материалов ТАСС, посвященных теме Великой Отечественной войны, получила награду творческого конкурса на XХVI Всероссийском патриотическом фестивале СМИ "Щит России". Награждение лауреатов состоялось 6 октября в Перми на площадке фестиваля.

Жюри отметило ТАСС в номинации "За освещение темы, посвященной знаменательным военно-историческим событиям России и увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, правоохранительных органов". Награду получили три спецпроекта агентства: "Дорога жизни", "Павшие без вести" и "Выстоял бессмертный Сталинград".

"Тема Великой Отечественной войны нередко фигурирует в лонгридах и спецпроектах ТАСС. Это тяжелое время в истории России, связанное не только с победами страны, но также с лишениями и страданиями народа. Мы стараемся подходить к этому вопросу не однобоко и рассказываем о тех событиях по-разному - с помощью фотохроники, анализируя научные изобретения и описывая истории простых людей. То, что наши материалы оказались в финале конкурса, доказывает, что мы на верном пути", - сказала, комментируя награду, старший редактор специальных проектов редакции сайта tass.ru, автора проекта "Павшие без вести" Ксения Безвиконная.

В спецпроекте "Дорога жизни" ТАСС показал инфраструктуру уникального научно-инженерного логистического проекта во время блокады Ленинграда. Материал рассказывает о том, как сложные инженерные расчеты, создание сети коммуникаций и прибрежной инфраструктуры превратили дорогу в комплексное научное решение. Одним из значимых элементов стала анимированная 3D-модель прогибографа - автоматического прибора для измерения деформации льда.

Проект "Павшие без вести" приурочен к 80-летию окончания Сталинградской битвы и посвящен работе поисковых отрядов, тому, как находят и идентифицируют останки погибших героев и как спустя десятилетия семьи узнают об истории подвигов их родных. ТАСС знакомит с судьбами трех участников Великой Отечественной войны, пропавших без вести в сражениях на территориях современных Воронежской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия.

"Выстоял бессмертный Сталинград" - совместный проект Государственного исторического музея и ТАСС с фотохроникой Сталинградской битвы. Кадры боев, руины пылающего города, занесенные снегом развалины, лица советских солдат и сдавшихся в плен врагов погружают читателя в атмосферу важнейшего сражения Великой Отечественной войны, которое определило поражение Германии.

В спецпроектах агентства использовано много архивных снимков, сделанных военными фотокорреспондентами ТАСС в годы Великой Отечественной. Вместе с частями Красной Армии с первого и до последнего дня они прошли всю войну, запечатлели героизм советского народа и тысячи преступлений фашизма. Эти фотографии представлены в медиабанке ТАСС.

Фестиваль "Щит России" проводится в Перми с 1998 года. В этом году он проходит с 3 по 7 октября и посвящен Году педагога и наставника. В числе задач фестиваля - возрождение и развитие патриотических традиций, а также повышение профессионального уровня журналистов, освещающих тему патриотического воспитания граждан.