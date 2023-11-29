Фильм "Великая Отечественная в хронике ТАСС" показали на кинофестивале "Линия фронта"

Представила картину и рассказала о работе агентства в годы Великой Отечественной войны руководитель отдела внешних коммуникаций ТАСС Екатерина Титова

Показ документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС" - совместной работы информационного агентства России ТАСС и телеканала "Звезда" - прошел 29 ноября на Первом Международном фестивале документального кино и медиапроектов "Линия фронта" в Ростове-на-Дону.

Кинолента рассказывает о том, как и при каких обстоятельствах военные фотокорреспонденты ТАСС в годы Великой Отечественной войны сделали самые известные, хрестоматийные кадры и почему многие фотографии в стране не публиковались.

Фильм знакомит зрителей с судьбами журналистов агентства, их работой на передовой, в блокадном Ленинграде и Сталинграде, а также рассказывает о том, как ученики московской школы № 293 имени А. Т. Твардовского уже в наши дни восстанавливают истории жизни и подвигов бойцов Красной армии через военные фотографии ТАСС.

Автором сценария и режиссером документальной ленты стала журналист, ведущая программы "Между тем" на телеканале "Звезда" Наталия Метлина. Продюсером - руководитель отдела внешних коммуникаций ТАСС Екатерина Титова.

Премьера фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС" состоялась на телеканале "Звезда" 9 мая 2022 года и была приурочена к 77-летию Победы.

Уникальность фильма в том, что в его основу легли архивные фотографии ТАСС (более 70 снимков), документальная кинохроника и видео из семейных архивов, а о работе журналистов рассказывают представители сразу трех поколений: сами военкоры - непосредственные участники событий, их дети - Анна Халдей и Михаил Кубеев, а также нынешние сотрудники агентства - первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, корреспондент Санкт-Петербургского регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС Олег Сердобольский, управляющий делами РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский. Также своими воспоминаниями делится ветеран агентства, автор книги "ТАСС на войне" Виктор Дюнин.

После показа фильма на фестивале "Линия фронта" Титова провела встречу со зрителями, на которой рассказала о создании картины и работе агентства в годы Великой Отечественной войны.

"Работая над сценарием в 2020-2021 годах, мы с Наталией Метлиной не предполагали, насколько этот фильм будет актуален в наши дни - в дни проведения СВО - и насколько важна работа военных журналистов была тогда и теперь. В картине мы впервые рассказываем о вкладе журналистов в Победу, потому что победить нужно было не только в окопах на передовой, но и на информационном поле. Спустя десятилетия мы видим события Великой Отечественной через объектив фотокамеры корреспондентов ТАСС. Часто ценой собственной жизни журналисты фиксировали все ужасы фашизма, подвиг бойцов и командиров Красной армии, работников тыла, чтобы оставить для сегодняшних поколений документальные свидетельства о том времени. И сегодня журналисты нашего агентства, телеканала "Звезда" и других СМИ честно и мужественно исполняют свой профессиональный и гражданский долг", - отметила Титова.

Документальный фильм "Великая Отечественная в хронике ТАСС" вошел в шорт-лист Российского общества "Знание" в номинации "Лучший просветительский фильм" 2022 года, в 2022-2023 годах участвовал в кинофестивалях "Дни военно-исторического кино", "Майском фестивале правильного кино" и XVII Всероссийском фестивале исторических фильмов "Киновече".