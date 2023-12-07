Журналист ТАСС приняла участие в форуме "Арктика: настоящее и будущее"

Вера Костамо поделилась опытом своей работы в Арктике

Специальный корреспондент редакции ТАСС "Наука" Вера Костамо приняла участие в сессии "Арктические нарративы: просвещение и продвижение в эпоху цифровых медиа", которая прошла в рамках XIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", открывшегося в четверг в Санкт-Петербурге.

В ходе мероприятия, собравшего участников из России и других стран, обсуждаются стратегические решения по социально-экономическому развитию Арктики и вырабатываются конкретные шаги по их реализации. На форуме традиционно презентуют отечественные проекты в Арктике, оценивают инвестиционный потенциал и возможности северных регионов.

"На сессии был затронут целый ряд очень актуальных для региона вопросов, - рассказала Костамо. - Как через просветительские проекты привлекать молодежь, какая господдержка нужна таким проектам, какие новые подходы можно использовать, какая мотивация нужна для создания качественного контента об Арктике? Как наладить взаимодействие между государством, медиа, экспертным сообществом и креативными индустриями для популяризации региона и его повестки? Я очень рада, что мои снимки и репортажи, которые я делаю для ТАСС, тоже являются вкладом в это важное дело".