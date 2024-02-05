Спецпроекты ТАСС стали лауреатами премии RuPoR

Финал конкурса состоялся 2 и 3 февраля в Воронеже, где ТАСС презентовал работы в двух номинациях

Спецпроекты ТАСС стали призерами XIX Премии в области развития общественных связей RuPoR. Лауреатов объявили 2 и 3 февраля в Воронеже, где участники выступили с открытыми презентациями.

Агентство представило в финале три работы из 77 попавших в шорт-лист премии. Так, в номинации "Цифровые коммуникации, ИИ-технологии будущего" в конкурсную заявку были включены сразу два проекта ТАСС, созданные совместно с золотодобывающей компанией "Полюс": "Что вы знаете о добыче золота?" и "Мифы и правда о золоте: 20 стереотипов о легендарном металле". Их авторы предлагают читателю с помощью отраслевых экспертов и ученых разобраться в правдивости стереотипов о золоте и больше узнать об эволюции добычи металла со времен золотой лихорадки. Кроме того, работы знакомят с современными технологиями производства золота, особенностями профессий отрасли и профильными научными исследованиями.

По итогам презентации жюри присудило этим проектам почетное второе место.

"Наш цикл совместных с УК "Полюс" проектов о золотодобыче - важный пример кропотливого труда и внимания к мелочам, которое окупается признанием и профильными наградами. Обратите внимание, например, на иллюстрации ручной работы к викторине "Что вы знаете о добыче золота? ", максимально точно и ярко передающие суть каждого вопроса в квизе. В полной мере этот подход проявился и в создании флагманского проекта "Мифы и правда о золоте: 20 стереотипов о легендарном металле". Это не совсем типичный Q&A, потому что за каждой единицей контента в проекте стоит признанный эксперт в своем деле. И каждый ответ получился не только экспертным, но и авторским, самобытным", - прокомментировал руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко.

Еще одно призовое место ТАСС получил в номинации "Культурно-просветительские проекты". На победу в ней претендовала работа "Человек-оркестр", подготовленная к 150-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Специально для проекта был записан Второй фортепианный концерт музыканта в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Сергея Стадлера. На основе этой фонограммы ТАСС создал интерактивный симфонический оркестр, который позволяет прослушивать разные группы музыкальных инструментов по отдельности.

Этому проекту, не имеющему аналогов в России, присудили третье место на конкурсе. В финале его представила старший редактор отдела специальных проектов ТАСС Анастасия Околита.

"Большая честь - представлять на конкурсе наш спецпроект "Человек-оркестр" к 150-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. <…> До ТАСС никто так не работал с классической музыкой. В этом смысле мы пионеры, ведь у нашего проекта нет аналогов в России. Самое приятное и ценное, что мы не только добились высоких количественных показателей, но и качественно повлияли на нашу аудиторию. По откликам в соцсетях мы видим, что преподаватели из разных регионов России используют проект на уроках в школах и рекомендуют материал своим ученикам и их родителям. Такие проекты, как "Человек-оркестр", вовлекают, упрощают восприятие большого объема информации, помогают сделать процесс обучения более игровым и легким. И приносят удовольствие и тем, кто их создает, и тем, кто по ним учится", - отметила Околита.

Премия RuPoR присуждается ежегодно по итогам открытого конкурса государственным и общественным деятелям, командам и специалистам в области развития общественных связей, работающим на территории Центрального федерального округа. В 2023 году на участие в конкурсе поступило 118 заявок из 12 регионов России, 77 из них дошли до финала, и 64 участника очно защитили проекты 2 и 3 февраля.