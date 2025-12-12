ТАСС и Фонд Потанина представили спецпроект о влиянии ИИ на общество

Эксперты из разных сфер поделились в проекте опытом ответственного использования искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 12 декабря. ТАСС и Благотворительный фонд Владимира Потанина выпустили спецпроект "Вместе ИИ", посвященный влиянию искусственного интеллекта на современное общество. Он призван показать, что ИИ перестал быть инструментом исключительно технологических корпораций и активно внедряется в образование, спорт, искусство, социальную сферу и даже волонтерские инициативы.

В спецпроект вошли шесть видеолекций, объединенных идеей ответственного и человекоцентричного подхода к использованию ИИ. Каждая лекция раскрывает конкретную сферу – от этических принципов и университетских практик до музейных экспериментов, спорта и благотворительности. Участниками проекта стали философы, ученые, представители искусства, спорта, цифровых коммуникаций и волонтерского движения.

Выбор тематики напрямую связан с приоритетами Фонда Потанина, который традиционно поддерживает просветительские инициативы, культурные институции, университеты и некоммерческие организации – сферы, которые первыми ощущают воздействие технологических перемен, но нередко остаются без достаточной методической и экспертной поддержки.

"Важно воспитать мыслителей, которые предложат человечеству новые правила жизни. Необходимо выстроить отношения с ИИ так, чтобы на пути к прогрессу он провоцировал человека на проявление его лучших качеств", – отметил Владимир Потанин.

О применении искусственного интеллекта в некоммерческом секторе и высшем образовании рассказывают предприниматель и популярный лектор Алексей Карлов и известный блогер в сфере ИИ Дмитрий Бескромный. Этические вопросы развития технологий раскрывает преподаватель ВШЭ Анастасия Углева. Практическим опытом делятся нейрохудожница Валерия Титова, говорящая о творчестве на стыке искусства и технологий, и глава поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, который объясняет роль ИИ в поисковой деятельности. О цифровых инновациях в спорте рассказывает руководитель научно-аналитического отдела московского "Спартака" Максим Кронфельд.

Проект "Вместе ИИ" позиционируется как "медиатека будущего", где разные профессиональные сообщества делятся опытом осмысленного использования искусственного интеллекта с уважением к человеку. Авторы спецпроекта надеются, что он станет шагом к формированию общественного диалога о будущем технологий и их роли в укреплении гуманистических ценностей.