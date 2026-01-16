Сотрудники ТАСС получили награды за освещение жизни Москвы

Мероприятие было организовано Союзом журналистов Москвы ко Дню российской печати

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский и специальный корреспондент редакции органов власти Никита Бужор (справа) © Олег Елков/ ТАСС

ТАСС, 16 января. Сотрудники ТАСС были отмечены наградами министерств и ведомств на торжественном приеме, организованном Союзом журналистов Москвы ко Дню российский печати. Церемония награждения прошла в четверг в столичном отеле Four Seasons, сообщили в управлении общественных коммуникаций и международных проектов агентства.

Благодарность комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи получил специальный корреспондент редакции органов власти Никита Бужор.

Благодарность председателя Московской городской думы вручена руководителю направления редакции "Москва" Олесе Кулинчик.

Благодарственное письмо департамента здравоохранения города Москвы получила специальный корреспондент редакции "Москва" Екатерина Лука.

В рамках мероприятия также была представлена фотовыставка "Москва созидает, сражается и помогает", подготовленная Союзом журналистов Москвы совместно с ТАСС, Агентством новостей "Москва", "Комсомольской правдой", "Красной Звездой", газетами военных округов и Росгвардии.

Центральной темой экспозиции стала помощь, которую оказывает Москва и жители города историческим территориям России. Снимки запечатлели не только военные будни защитников Отечества, но и мирную жизнь на исторических территориях. Вошедшие в проект кадры рассказывают об участии столичных строителей в восстановлении городов-побратимов Донецка и Луганска, сплоченности москвичей и их действенной поддержке бойцов в зоне СВО и жителей регионов, работе столичных волонтеров и гуманитарной помощи в рамках проекта "Москва помогает".

Героями выставки стали и сами фотокорреспонденты в момент их работы на линии боевого соприкосновения. В их числе фотожурналисты ТАСС Александр Река, Дмитрий Ягодкин, Алексей Коновалов и Владимир Гердо, которые освещают события в зоне проведения специальной военной операции.