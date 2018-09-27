Фотовыставка "Оборона Москвы в объективе" откроется в Музее Победы на Поклонной горе

28 сентября в Музее Победы на Поклонной горе откроется фотовыставка "Оборона Москвы в объективе", приуроченная к 77-й годовщине начала битвы за Москву. Экспозиция подготовлена "Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." совместно с информационным агентством России ТАСС.

"Выставка, посвященная одному из переломных моментов Великой Отечественной войны, особенно будет интересна москвичам и всем, кто знает и любит наш город. Это наиболее полное собрание фотографий, посвященных обороне Москвы, представленное как работами профессиональных фотокорреспондентов, так и уникальными любительскими снимками участников событий", – рассказал ТАСС директор Музея Победы Александр Школьник.

В экспозиции представлено более 120 снимков из исторического фонда фотографий ТАСС, Музея Победы, а также частной коллекции "Великие испытания – Великая Победа".

Фотографии ТАСС посетители музея смогут увидеть в мультимедийном разделе экспозиции – они будут демонстрироваться на плазменных экранах. На снимках военных фотокорреспондентов агентства – Евгения Халдея, Наума Грановского, Валерия Ситникова, Александра Капустянского, Сергея Тартаковского, Олега Кнорринга, Эммануила Евзерихина, Георгия Петрусова и других запечатлены самые разные сюжеты, рассказывающие о защитниках Москвы. Это и фотографии московских ополченцев, бойцов Красной Армии и партизанских отрядов; строительство горожанами оборонительных сооружений на подступах к столице и на улицах Москвы; производство военной техники и боеприпасов на заводах; госпитали на железнодорожных вокзалах и т. д. Здесь же представлен и последний прижизненный снимок командующего 316-й стрелковой дивизией генерала Ивана Панфилова, сделанный 18 ноября 1941 года, в день его гибели.

Отметим, участие ТАСС в данной выставке не случайно – летопись Великой Отечественной невозможно представить без уникальных фронтовых снимков репортеров агентства. С началом войны многие сотрудники ТАСС ушли на фронт, а те, кто остались – стали фронтовыми корреспондентами. Военкоры ТАСС прошли с частями Красной Армии всю войну, работали в тылу и на передовой, воевали в партизанских отрядах, ходили в морские рейды, снимали битву за Москву и Сталинград, блокадный Ленинград, великое танковое сражение на Курской дуге и поверженный Рейхстаг.

В рамках экспозиции Музей Победы проведет уникальный флешмоб "Цифровое небо Московской обороны". С помощью технологии дополненной реальности фотографии, представленные на выставке, можно будет увидеть в любом регионе России. Для этого нужно скачать на смартфон специальное приложение Spheroid Universe AR, которое позволит просматривать проекции снимков прямо на экране мобильного устройства. Музей предлагает пользователям навести смартфон на небо – это лучший фон для просмотра изображений – и затем сделать снимок. Полученный кадр предлагается разместить в соцсетях. Фотогалерея по итогам флешмоба будет опубликована на сайте victorymuseum.ru.

Выставка продлится до 28 октября 2018 года.

Подробную информацию о работе Музея Победы можно прочитать на официальном сайте victorymuseum.ru.