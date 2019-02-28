ТАСС примет участие в "Лаборатории журналистики"

Центр современного искусства "Винзавод" объявил о приеме заявок в "Лабораторию журналистики", второй сезон которой стартует в рамках направления "Винзавод. Образование". Проект нацелен на поддержку молодых журналистов, пишущих о современной культуре. Подать заявку на участие можно до 24 марта 2019 года.

Впервые в этом году к команде "Лаборатории" присоединился ТАСС. Ведущее информационное агентство России сегодня выступает не только крупнейшим источником эксклюзивных новостей о культурной жизни страны, но и создателем уникальных мультимедийных проектов. Одна из важных задач ТАСС – делиться своей экспертизой в области культурной журналистики и привлекать в эту сферу как можно больше талантливых журналистов.

Диджитал-проекты ТАСС в сфере культуры неоднократно становились победителями престижных международных и российских конкурсов и премий. В их числе SND Best of digital, European Digital Media Awards, European Design Awards, Digital Communication Awards – 2019, "Золотой сайт и Золотое приложение", а также конкурс в области инфографики Malofiej.

В числе ярких работ агентства – первый проект ТАСС в формате видео 360° "Люди, которых возьмут в будущее", созданный совместно с Третьяковской галереей и посвященный выставке художников-концептуалистов Эмилии и Ильи Кабаковых. Широкой публике он был представлен на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале этого года. Проект получил высокую оценку главы российского правительства Дмитрия Медведева и министра культуры РФ Владимира Мединского. Еще одна заметная работа ТАСС – лонгрид "Анализируй Эдо", посвященный характерным сторонам городской жизни Японии XVII-XIX веков.

В ходе занятий “Лаборатории журналистики” представители агентства предложат слушателям актуальные темы будущих публикаций и дадут профессиональную оценку материалам. Лучшие работы участников Лаборатории могут быть рассмотрены к публикации на tass.ru.

ТАСС не первый раз участвует в образовательных проектах в сфере культуры. Сотрудники агентства проводили мастер-классы и читали лекции на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, а также в "Школе молодых журналистов, освещающих события культурной жизни", которая прошла в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств.

"Лаборатория журналистики" Центра современного искусства "Винзавод" основана в 2018 году. В первом сезоне проекта ее участниками стали 19 журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова и Воронежа. Слушателей обучали представители современных медиа, эксперты "Лаборатории" и приглашенные специалисты в областях СМИ, блогов и междисциплинарных проектов.

О подробностях участия в проекте "Лаборатория журналистики" можно узнать на сайте "Винзавода".