Бессмертный полк в фотографиях ТАСС

В преддверии Дня Победы перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2 открылась фотовыставка "Бессмертный полк", посвященная 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В этом году всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в нашей стране в четвертый раз. Ее история началась с Тюмени, где в 2007 году впервые прошел "Парад победителей". Пять лет спустя, в 2012 году, состоявшееся в Томске народное шествие получило название "Бессмертный полк", а в последующие годы акция распространилась по всей стране. С 2015 года она приобрела статус общероссийской акции-шествия. Несколько последних лет она стала проводится во многих странах мира, где живут и работают наши соотечественники и потомки тех, кто сражался с фашизмом.

О том, что "Бессмертный полк" приобрел поистине международный размах, рассказывают работы фотокорреспондентов ТАСС – на выставке представлены кадры, сделанные репортерами агентства с 2015 по 2018 годы в разных городах России и мира: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Туле, Владивостоке, Рязани, Казани, Волгограде, Севастополе, а также Вашингтоне, Лондоне, Париже, Пекине, Рио-де-Жанейро и даже далеком австралийском Брисбене.

На снимках – потомки победителей, все те, чьи родные воевали на фронтах Великой Отечественной и ковали победу в тылу. В их числе лидеры России, Сербии и Израиля – президенты Владимир Путин и Александар Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, запечатленные 9 мая 2018 года во время акции памяти "Бессмертный полк" на Красной площади.

Увидеть фотовыставку можно будет до конца мая текущего года.