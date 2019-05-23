ТАСС – генеральный инфопартнер XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона

XIV Санкт-Петербургский международный книжный салон открылся сегодня в северной столице. Форум продлится до 26 мая и приурочен в этом году к 100-летию Даниила Гранина и Году театра.

В Книжном салоне принимают участие около 200 издательств из крупнейших российских городов. Среди зарубежных гостей – писатели и издатели из Белоруссии, Вьетнама Германии, Китая, Эстонии, Китая. Программа салона включает в себя более 250 мероприятий.

Информационное агентство России ТАСС седьмой год подряд становится генеральным информационным партнером Книжного салона. Агентство расскажет о самых заметных его событиях на своих новостных лентах. На форуме ТАСС открыл свой стенд, который традиционно выступает неформальным пресс-центром салона. Его посетят известные политики, писатели, художники, историки и общественные деятели.

Сегодня гостями стенда ТАСС стали президент Российского книжного союза Сергей Степашин и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. "В будущем году Книжный салон планируется провести на Дворцовой площади, он будет посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне", – сказал Сергей Степашин. Он также добавил, что этот вопрос они сегодня обсуждали с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Площадку ТАСС посетила также статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, отметившая, что "стенд ТАСС самый стильный и технологичный на Книжном салоне".

О современных шведских писателях и поэтах, которые переводятся на русский язык, расскажет на площадке ТАСС генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Ева Сундквист. А известная датская писательница Лине Кобербёль, работающая в стиле фэнтези, даст профессиональные советы о том, как заинтересовать ребенка чтением.

Хранитель фонда документальной фотографии Всероссийского музея А. С. Пушкина Яна Пономарева и президент Санкт-Петербургской национально-культурной автономии грузин "Иверия" Бадри Какабадзе презентуют новый проект "Юбилей Пушкина в Тифлисе, единственный в его жизни", посвященный пребыванию поэта в Грузии. Изюминка проекта – пушкиниана художника, сценариста и драматурга Резо Габриадзе.

Посетят стенд ТАСС и известные писатели: Леонид Юзефович, Юрий Поляков, Дарья Златопольская, Иван Жидков, Никита Филатов, которые представят свои новые книги. В числе гостей ожидается также известный мультипликатор Юрий Норштейн.

В рамках Книжного салона пройдет презентация книжной новинки от ТАСС. Это книга руководителя отдела корпоративных коммуникаций Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС Станислава Вязьменского "Ленинградская битва 1941–1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память". Издание посвящено советско-испанскому боевому братству в годы Великой Отечественной войны и приурочено к 75-летию со дня завершения Ленинградской битвы.

Всего на площадке ТАСС в рамках Книжного салона пройдет более 20 пресс-мероприятий.