Сотрудники агентства будут растить новых тассовцев в Мадриде

ТАСС выступает национальным медиапартнером проекта "Футбол для дружбы" – международной детской социальной программы, которая реализуется компанией "Газпром" с 2013 года. В рамках программы наше агентство поддерживает работу детского пресс-центра: сотрудники ТАСС прибыли в Мадрид, чтобы обучить юных репортеров азам профессии и самым современным форматам спортивной журналистики.

Международный детский пресс-центр – одна из ключевых составляющих проекта "Футбол для дружбы", "тренировочная база" для мальчиков и девочек, которые в будущем мечтают стать профессиональными журналистами и спортивными репортерами. Пресс-центр начинает свою работу за месяц до ежегодного Международного форума "Футбол для дружбы". В это время юные журналисты из стран-участниц программы начинают собирать информацию и готовить материалы о местных инициативах, посвященных проекту. Так дети могут получить базовые навыки профессии репортера, а также найти множество друзей из разных стран.

Всестороннюю поддержку пресс-центру оказывает ТАСС. В кампус международного детского пресс-центра программы "Футбол для дружбы" в Мадриде прибыли руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Елена Джеглав и специальный корреспондент редакции спортивной информации Альберт Стародубцев.

Сотрудники агентства будут рассказывать детям о ключевых принципах профессии и помогать готовить контент по итогам мероприятия – блоги и видеорепортажи, новости и интервью, публикации для соцсетей. Юные журналисты подготовят материалы и для корпоративного портала ТАСС. Так, 29 мая Альберт Стародубцев прочитает лекцию об особенностях работы спортивного журналиста, а 30 мая Елена Джеглав проведет практический мастер-класс, итогом которого станет видеорепортаж о работе пресс-центра. В этот же день сотрудники ТАСС помогут детям профессионально отработать пресс-подход и взять интервью у посла доброй воли стран БРИКС Ананьи Камбодж.

"Очень почетно быть национальным медиапартнером столь важной социальной программы. Интеграция с международным детским пресс-центром программы "Футбол для дружбы" имеет немалое значение и для нас: в ходе мастер-классов и лекций мы сможем не только донести до будущих журналистов нашу профессиональную экспертизу, обучить основам профессии, но и представить ТАСС как современное, динамичное международное информационное агентство, продукты которого понятны любой аудитории – в том числе и самой молодой. Мы будем изучать новые форматы в мультимедийной журналистике – рассказывать, как снимать видеорепортажи, брать интервью и готовить контент для разных форматов, в том числе и для социальных медиа – что должно быть особенно близко молодой аудитории", – поделилась Елена.

Специальный корреспондент редакции спортивной информации Альберт Стародубцев и вовсе надеется найти в Мадриде достойных представителей будущего поколения редакции спортивной информации ТАСС.

"Это будет мой первый опыт чтения лекций подрастающему поколению. До этого о тонкостях профессии рассказывал только своей 14-летней дочке Даше. Но думаю, что если удается собственного ребенка уму-разуму учить, то и к юным журналистам найду подход. Лекция у меня будет носить прикладной характер. Расскажу о требованиях, которые предъявляются журналисту-новостнику ведущего российского информационного агентства, ключевых принципах профессии. В общем, начну искать смену себе здесь, в Мадриде", – рассказал Альберт.

Цель программы "Футбол для дружбы" – через футбол привить молодому поколению интерес к здоровому образу жизни, а также продвигать базовые человеческие ценности, такие как дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Программа включает в себя несколько глобальных мероприятий – Открытую жеребьевку, Международный форум "Футбол для дружбы", Международный день Футбола и Дружбы, Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", Международный лагерь Дружбы и Школу "Девяти ценностей", а также многочисленные национальные спортивные и общественные мероприятия в странах-участницах.

Каждый сезон программа объединяет тысячи людей по всему миру, которые присоединяются к мероприятиям этого масштабного проекта в Лондоне, Лиссабоне, Берлине, Милане, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Шесть сезонов "Футбола для дружбы" объединили 5 500 участников, более 4,5 миллиона человек в мире знают о программе. Со времени его запуска география проекта расширилась до 211 стран и регионов.

Многолетний опыт проведения программы позволил открыть лучший способ организации взаимодействия юных атлетов, журналистов и футбольных сборных как на спортивном поле, так и во время любых других видов командной работы. Программу "Футбол для дружбы" (F4F) поддерживают FIFA и UEFA, Олимпийский и Паралимпийский комитеты, футбольные федерации, детские фонды, сотни известных спортсменов и тысячи журналистов по всему миру. Благодаря вниманию ведущих международных и национальных СМИ даже самые отдаленные уголки мира узнают о программе F4F. Проект удостоен международных и региональных наград за высокую социальную ответственность и новаторство.