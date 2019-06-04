Сотрудники ТАСС приняли участие в международной детской программе "Футбол для дружбы"

Сотрудники ТАСС приняли участие в социально значимом и в то же время очень трогательном мероприятии – международной детской программе "Футбол для дружбы": агентство выступило национальным медиапартнером проекта, а тассовцы поддержали работу детского пресс-центра. Кроме того, они еще достойно отработали финал Лиги Чемпионов, также проходивший в эти дни в Мадриде.

Несколько дней в Мадриде выдались насыщенными для руководителя департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Елены Джеглав и специального корреспондента редакции спортивной информации Альберта Стародубцева. Международный детский пресс-центр – одна из ключевых составляющих проекта "Футбол для дружбы", "тренировочная база" для мальчиков и девочек, которые в будущем мечтают стать профессиональными журналистами и спортивными репортерами. Альберт прочел участникам детского пресс-центра лекцию, в ходе которой рассказал об особенностях работы спортивного журналиста, принципах профессии, интересных случаях из практики.

"Могу засвидетельствовать, что седьмой сезон "Футбола для дружбы" прошел успешно. Дети собрались в Мадриде просто замечательные. Активные, непосредственные и целеустремленные. Общаться с ними было одно удовольствие. Мастер-класс, который я провел для более чем 20 юных журналистов, показал, что смена нам подрастает очень достойная. Я был рад во время мастер-класса ответить на все вопросы, которые мне задавались. Ну и сам поход на финал Лиги чемпионов, конечно, не оставил равнодушным никого. Все было очень здорово!" – рассказал Стародубцев.

Елена Джеглав в ходе своего мастер-класса помогла участникам подготовить сценарий видеоролика о работе детского пресс-центра: юные журналисты многое узнали о мультимедийной журналистике и специфике подготовки контента для социальных медиа. Сотрудники ТАСС также помогли ребятам взять интервью у посла доброй воли стран БРИКС Ананьи Камбодж – участники детского пресс-центра, как настоящие спортивные репортеры, отработали пресс-подход.

"Футбол для дружбы" не просто значимый социальный проект: программа получилась очень содержательной и действительно полезной для юных участников. В этом возрасте очень важно помогать детям развивать их таланты и показывать все грани интересных для них профессий и сфер деятельности. Международный детский пресс-центр позволил юным журналистам не только приобрести новые навыки, но сразу применить их на практике. В учебной программе был сделан упор на современные технологии и диджитал-контент – форматы, которые порой понятнее и ближе детям, чем взрослым. Навык создания контента для цифрового пространства станет отличной базой для начала профессиональной карьеры. "Футбол для дружбы" – уникальная программа, десятки детей уедут назад в свои страны с новыми знаниями, идеями и вдохновением, с невероятным опытом работы на большом мероприятии и осознанием того, что для них открыт весь мир", – сказала Елена Джеглав.

Сотрудники ТАСС также приняли участие в освещении финала Лиги Чемпионов, который в эти дни проходил в Мадриде.