ТАСС расскажет о главных событиях ПМЭФ-2019

Сегодня начал работу Петербургский международный экономический форум.

Для всестороннего освещения главного делового события года в Санкт-Петербург прибыли журналисты большинства творческих подразделений ТАСС. Интервью и комментарии членов правительства РФ, руководителей федеральных и региональных органов власти, политиков, бизнесменов и экспертов публикуются на новостных лентах и сайте tass.ru в специальном проекте https://tass.ru/pmef-2019.

Репортажи фотокорреспондентов ТАСС со всех открытых для прессы мероприятий форума доступны для просмотра и бесплатного скачивания в высоком разрешении в фотобанке ПМЭФ https://forumspb2019.tassphoto.com/. Для удобства пользователей все изображения систематизированы по разделам: "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия", "Спортивные мероприятия", "Из жизни форума". В фотобанке также содержится архив снимков с форумов прошлых лет, начиная с 2013 года.

На форуме начал работать стенд ТАСС. В год своего 115-летия агентство представляет работы, выполненные в форматах видео и фото 360°. В их числе проект "Люди, которых возьмут в будущее", посвященный выставке художников-концептуалистов Эмилии и Ильи Кабаковых, и "Виртуальный квартирник", открытый к 95-летию Булата Окуджавы. К Году театра в России, официальным информационным партнером которого выступает агентство, ТАСС представит первую часть своей новой работы "Один день из жизни театра". Посетители смогут совершить виртуальные экскурсии по легендарной Петербургской Александринке и ярославскому Академическому театру драмы им. Ф. Волкова.

На установленных на площадке ТАСС мультимедийных экранах в режиме "здесь и сейчас" транслируются главные новости дня и фоторепортажи корреспондентов агентства с мероприятий ПМЭФ-2019.

Еще один продукт, которым смогут воспользоваться участники форума в дни работы ПМЭФ-2019, – информационный сервис Summary, созданный ТАСС совместно с Фондом "Росконгресс". Он содержит краткое аналитическое обобщение большинства содержательных дискуссий форума за прошедший день.

Саммит руководителей информагентств мира

В рамках ПМЭФ-2019 под эгидой ТАСС проходит саммит мировых информационных агентств. По приглашению ТАСС для участия в нем в Россию приехали руководители 28 зарубежных новостных служб из Азербайджана, Албании, Андорры, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Киргизии, Китая, Марокко, Сербии, США, Таджикистана, Турции, Франции, Хорватии и Японии. В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 пройдет дискуссия "Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?".

Также на полях форума состоится заседание Совета руководителей государственных информационных агентств стран СНГ, который возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Участники встречи обсудят совместные проекты, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также планы по освещению крупных международных мероприятий, которые пройдут на пространстве Содружества.

Дискуссии и презентации

В рамках презентационной программы форума с участием представителей агентства пройдет ряд ключевых мероприятий. Так, первый заместитель главного редактора агентства Марат Абулхатин и заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов примут участие в презентации деловых и инвестиционных проектов китайской провинции Хайнань и ее зоны свободной торговли (порта), а также церемонии открытия на сайте ТАСС спецпроекта "Чарующий Хайнань – остров возможностей". Мероприятие пройдет на площадке Зоны презентаций ПМЭФ-2019, оператором которой выступает ТАСС при поддержке Ernst & Young и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Модератором встречи выступит руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев.

Главный редактор ТАСС Максим Филимонов станет модератором дискуссий "Как выжить финансовым центрам в эпоху финтеха?", "Финансы и хайп миллениалов: как меняется финансовый сектор под воздействием нового поколения" и "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы".

Ознакомиться с программой Петербургского международного экономического форума можно на сайте http://forumspb.com/ru.

Организатором ПМЭФ-2019 выступает Фонд "Росконгресс".