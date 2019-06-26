Мосгордума наградила журналистов ТАСС юбилейной медалью

Юбилейную медаль, приуроченную к 25-летию Московской городской Думы, получила редакция ТАСС "Новости Московского региона". Журналистов агентства наградили за выдающийся вклад в законотворческую деятельность, в обеспечение деятельности Мосгордумы и депутатов, а также в связи с юбилеем столичного парламента.

На церемонии награждения, которая прошла 25 июня в парадном зале Московского парламентского центра, юбилейными медалями и знаками были отмечены журналисты, ученые, деятели культуры, представители органов исполнительной власти города Москвы и ряда городских организаций.

"ТАСС мы считаем близким и надежным партнером, главное – с высочайшим уровнем компетенции по освещению сложных тем, – отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. – Всегда знаем, если нужно что-то "разжевать", при этом грамотно и фактологично, и не разово это сделать, а систематически, да еще с учетом государственной повестки, на "передовую" выходит команда этого агентства. Иногда с ними непросто – задают много часто сложных и вдумчивых вопросов, но это и нас заставляет переосмыслить какие-то процессы, совершенствоваться".

"ТАСС пишет об инициативах Мосгордумы много лет, при этом старается поднимать проблематику законодательного процесса Москвы на уровень общероссийского контекста", – прокомментировала награду руководитель редакции "Новости Московского региона" Надежда Геращенко, принявшая участие в церемонии.

По ее словам, этот год будет непростым и для Мосгордумы, и для СМИ, включая профильные редакции ТАСС, так как предстоят выборы в столичный парламент в сентябре 2019 года. "Открытость и самого председателя, и пресс-службы Мосгордумы, стремление все разъяснить и добыть для нас материалы, уверена, помогут в предстоящем освещении выборов", – выразила надежду Геращенко.

История Московской городской думы восходит к Грамоте на права и выгоды городам, изданной императрицей Екатериной II в 1785 году. Современная история столичного парламента началась с выборов I созыва 12 декабря 1993 года. 14 сентября 2014 года состоялись выборы в Мосгордуму VI созыва сроком на 5 лет, в которой на постоянной основе работают председатель Алексей Шапошников, его заместители и некоторые главы комитетов, а остальные депутаты собираются на однодневные заседания несколько раз в месяц.