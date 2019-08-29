ТАСС – 115 лет

1 сентября ТАСС отмечает две важные даты: 115-летие агентства и 100 лет с выхода первых агитационных плакатов "Окна сатиры РОСТА". В 1919 году эти сатирические плакаты, для работы над которыми привлекали известных художников, писателей и поэтов, в том числе Владимира Маяковского и Казимира Малевича, были абсолютным, революционным новаторством для Российского телеграфного агентства. В 2019-м ТАСС продолжает осваивать новые формы подачи информации и выводит на рынок целую линейку современных цифровых продуктов. Весной этого года ТАСС стал оператором информационного портала "Будущее России. Национальные проекты". Задача ресурса – всесторонне, объективно и доступно освещать реализацию ключевых нацпроектов в экономике, социальной сфере, науке, культуре, спорте. В сентябре ресурс ждет масштабное обновление. Вторым этапом реализации проекта станет внедрение карты реализации национальных проектов, фотобанка нацпроектов и других интерактивных сервисов. 2019-й объявлен в России Годом театра. По этому случаю ТАСС начал съемки серии театральных видеопроектов в формате 360°. Они позволят виртуально побывать на самых интересных постановках и за кулисами ведущих российских театров. Осенью аудитории ТАСС будут представлены четыре проекта.

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В этом году ТАСС запустил проект "Ньюм", предназначенный для аудитории 8–16 лет. Его задача – с помощью коротких видеороликов (ньюмов), слайд-шоу и анимации знакомить детей и подростков с ключевыми событиями внутренней и мировой повестки. Параллельно ньюмы затрагивают и все волнующие эту аудиторию темы: взросление, образование, спорт, субкультуры, безопасность, азы финансовой грамотности и т. д. Ежедневно новый контент от команды этого проекта уже появляется во ВКонтакте, в Instagram и на Youtube. ТАСС начал работать и в еще одном новом для себя формате, открыв направление подкастов. Первые выпуски посвящены классической музыке и личным финансам. Аудиоконтент доступен пользователям везде, где им удобно его потреблять. В этом году впервые в своей истории ТАСС запустил ленту видеоновостей. Ежедневно на tassphoto.com публикуются новостные видеосюжеты, подготовленные профессиональными операторами, фотографами и журналистами агентства. ТАСС запускает ряд тематических вертикалей – импровизированных тематических приложений к сайту tass.ru. Первое приложение "Наука" появится уже в сентябре этого года. Это направление стратегически важно для ТАСС и особо востребовано аудиторией сайта. В него будет интегрирован существовавший несколько лет как отдельный ресурс научно-популярный портал "Чердак". Большое внимание визуальным форматам ТАСС уделяет уже не первый год, и стоит отметить, что в 2019-м цифровые спецпроекты агентства вновь были неоднократно отмечены международным экспертным сообществом и удостаивались наград на самых престижных мировых конкурсах в области дизайна: SND Best of Digital Design, Kantar Information is Beautiful Awards и "Оскаре" инфографики – Malofiej. Вместе с этим ТАСС безусловно сохраняет статус главного информационного агентства России и остается в числе ведущих мировых информагентств.

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