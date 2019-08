ТАСС – 115 лет

В этом году ТАСС запустил проект "Ньюм", предназначенный для аудитории 8–16 лет. Его задача – с помощью коротких видеороликов (ньюмов), слайд-шоу и анимации знакомить детей и подростков с ключевыми событиями внутренней и мировой повестки. Параллельно ньюмы затрагивают и все волнующие эту аудиторию темы: взросление, образование, спорт, субкультуры, безопасность, азы финансовой грамотности и т. д. Ежедневно новый контент от команды этого проекта уже появляется во ВКонтакте, в Instagram и на Youtube.

ТАСС начал работать и в еще одном новом для себя формате, открыв направление подкастов. Первые выпуски посвящены классической музыке и личным финансам. Аудиоконтент доступен пользователям везде, где им удобно его потреблять.

В этом году впервые в своей истории ТАСС запустил ленту видеоновостей. Ежедневно на tassphoto.com публикуются новостные видеосюжеты, подготовленные профессиональными операторами, фотографами и журналистами агентства.

ТАСС запускает ряд тематических вертикалей – импровизированных тематических приложений к сайту tass.ru. Первое приложение "Наука" появится уже в сентябре этого года. Это направление стратегически важно для ТАСС и особо востребовано аудиторией сайта. В него будет интегрирован существовавший несколько лет как отдельный ресурс научно-популярный портал "Чердак".

Большое внимание визуальным форматам ТАСС уделяет уже не первый год, и стоит отметить, что в 2019-м цифровые спецпроекты агентства вновь были неоднократно отмечены международным экспертным сообществом и удостаивались наград на самых престижных мировых конкурсах в области дизайна: SND Best of Digital Design, Kantar Information is Beautiful Awards и "Оскаре" инфографики – Malofiej.

Вместе с этим ТАСС безусловно сохраняет статус главного информационного агентства России и остается в числе ведущих мировых информагентств.