ТАСС к 115-летию запускает линейку новых продуктов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС к своему 115-летию, которое отмечается 1 сентября, запускает линейку новых продуктов, включая новости для детей и подкасты. Об этом во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире агентства в Москве объявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

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"ТАСС, оставаясь классическим информационным агентством, входящим в пять-семь ведущих информационных агентств мира, оставляет за собой главную функцию - информирование профессионалов о новостях в России и за рубежом. Мы пробуем себя в самых новых сферах, выходим напрямую на получателей новостей, присутствуем везде, где они хотят получать новости - в социальных сетях , в онлайне. В этом году мы встречаем 115 лет трудовыми успехами, новыми проектами", - сказал Михайлов. Он проинформировал, что уже получено одобрение президента Владимира Путина на развитие корреспондентской сети за рубежом. Кроме того, в ближайшие два года ТАСС расширит спектр передачи новостей на иностранных языках. "Мы будем делать ленту на китайском, французском, немецком, испанском, арабском языках", - сказал гендиректор. Михайлов также напомнил, в этом году ТАСС стал оператором портала "Будущее России. Национальные проекты", где речь идет о реализации ключевых нацпроектов в экономике, социальной сфере, науке, культуре, спорте. Наука, подкасты, видео 360 В сентябре на сайте ТАСС появится новый проект "Наука".

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"Мы вводим тематическую вертикаль "Наука", - сказал гендиректор агентства. - ТАСС традиционно много занимается наукой, сейчас мы попытались сложить все вместе. Наш портал "Чердак" туда вольется. Будет хороший информационный продукт, посвященный научным прорывам, вектору развития науки в России". Кроме того, по его словам, ТАСС развивает проект "Ньюм" для молодой аудитории - в возрасте 8-16 лет. В нем журналисты агентства в формате анимационных роликов на понятном языке рассказывают об информационной повестке дня, об истории. Агентство как инфопартнер Года театра представит серию театральных видеопроектов в формате 360°. Уже в сентябре аудитория ТАСС сможет виртуально побывать на самых интересных постановках и за кулисами четырех российских театров. "Вы увидите четыре-пять очень необычных проектов: мы поснимали театры внутри, за кулисами, на сцене, за сценой. Такого никогда и нигде не было", - отметил гендиректор ТАСС. Михайлов сообщил, что агентство уже создает видеоновости и запускает проект по созданию подкастов. "Мы вышли на рынок подкастов и будем работать с этой современной и перспективной историей. Мы вышли на рынок видео- новостей: делаем практически 10-12 сюжетов в день, их очень хорошо покупают в России и уже по всему миру. С форматом будем много работать, это один из векторов развития", - отметил он. О дате ТАСС отмечает день рождения 1 сентября, именно этот день стал первым рабочим днем Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА) в 1904 году.

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