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Выставка о создателе орбитального корабля "Буран" открылась в Музее космонавтики

Посетители экспозиции увидят уникальные артефакты и познакомятся со спецпроектом ТАСС "Буран. разбор полета", рассказывающем об этом легендарном космическом челноке и его единственном полете
Глеб Лозино-Лозинский Альберт Пушкарев/ТАСС
Описание
Глеб Лозино-Лозинский
© Альберт Пушкарев/ТАСС

Выставка "Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский – конструктор крылатых кораблей" открылась сегодня в московском Музее космонавтики. Она рассказывает о прорывных технологиях и изобретениях, которые создали ученые под руководством талантливого советского конструктора Лозино-Лозинского для космического корабля "Буран".

Большую часть экспонатов посетители увидят впервые – долгое время многие из них были доступны лишь разработчикам космического проекта. В их числе уникальные элементы теплозащиты корабля – специальный материал "Гравимол", из которого был сделан носовой обтекатель фюзеляжа и секции передних кромок крыла, а также специальные керамические плитки, выдерживающие температуру от –130°С до +1600°С – ими был покрыт корпус корабля.

О наиболее сложных этапах миссии многоразового космического корабля "Буран" посетители экспозиции узнают из специального проекта ТАСС "Буран. Разбор полёта", который был создан агентством к 30-летию первого и единственного полета челнока. В нем представлена не только 3D-модель и отрисована каждая из 38 тыс. плиток, покрывавших корпус корабля, но и созданы интерактивные схемы посадки, дано многоступенчатое сравнение с американским Space Shuttle, а также много другой полезной информации.

Отметим, история агентства тесно связана с темой космоса. Именно ТАСС первым сообщил миру о полете Юрия Гагарина и распространил фотографию первого космонавта планеты. Помимо проекта "Буран. Разбор полёта", об истории покорения околоземного пространства посетители Музея космонавтики могут узнать и из других работ агентства – они также представлены в музее. Полету первого искусственного спутника Земли посвящен спецпроект "Спутник-1", с историей создания Международной космической станции познакомит "МКС. Многолетняя Коллективная Стройка", а материал "Космонавты" расскажет о людях и рекордах.

Кроме этого, в экспозиции музея представлено более 500 "космических" снимков из уникального исторического фонда фотографий агентства. Они охватывают один из самых ярких периодов освоения космоса – с 1950-х по начало 1970-х годов. Посетители увидят их в специальном цифровом проекте "Река времени", который встречает гостей при входе в музей.

Увидеть выставку "Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский – конструктор крылатых кораблей" можно будет в московском Музее космонавтики (проспект Мира, 111) с 5 декабря 2019 года до 19 апреля 2020 года.

Выставка подготовлена при содействии АО "НПО "Молния", информационного агентства России ТАСС, Издательства "РМП" и портала Буран.ру.

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