Выставка к юбилею Победы открылась перед штаб-квартирой ТАСС

Уникальные кадры последних месяцев Великой Отечественной войны вошли в фотовыставку, которая открылась перед главным офисом ТАСС в Москве. Экспозиция, посвященная 75-летию Победы, позволяет вновь пережить атмосферу того героического времени, когда каждый день приближал окончательный разгром врага.

Вместе с советскими войсками фоторепортеры ТАСС прошли по всем дорогам войны. Многие из снимков агентства стали символами Великой Отечественной, запечатлев для истории безымянных и знаменитых ее героев. В их числе "Комбат" Макса Альперта, "Салют Победы на Красной площади" Николая Ситникова, а также известная на весь мир фотография Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом", вошедшая в учебники истории. Ее автор прошел с фотокамерой от Мурманска до Берлина, создав бесценную летопись войны.

В экспозицию вошли также снимки, рассказывающие об освобождении Европы: на них вновь оживают улицы Белграда, Праги и Вены, по которым в 1944 и 1945 годах проходили победным маршем войска Красной Армии. Ликующие лица жителей европейских городов красноречивее любых текстов передают атмосферу искренней радости, с которой встречали наших солдат.

Фотокорреспонденты ТАСС сохранили для истории ключевые моменты победного 1945-го: Подписание союзниками Декларации о поражении Германии, Нюрнбергский процесс, легендарный Парад Победы на Красной площади. Кстати, снимки тассовских фотографов были представлены в Нюрнберге в качестве доказательства преступлений фашистов.