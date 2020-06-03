По инициативе ТАСС в Петербурге пройдет XV Международный онлайн книжный салон

XV Международный книжный салон – крупнейший книжный форум на Северо-Западе России – пройдет с 5 по 6 июня в Санкт-Петербурге в новом, цифровом, формате.

Первоначально планировалось провести книжный салон в мае на Дворцовой площади. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы – мероприятие отменили.

В Санкт-Петербургском региональном информационном центре ТАСС (СПб РИЦ ТАСС) посчитали, что никакие внешние обстоятельства не могут лишить горожан и гостей города полюбившегося им ежегодного праздника литературы. С инициативой о проведении салона в дистанционном режиме тассовцы обратились в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга и получили поддержку ведомства. Также на предложение ТАСС стать соорганизаторами акции откликнулись и традиционные информационные партнеры Международного книжного салона – телеканал "Санкт-Петербург" и самая тиражная газета города "Петербургский дневник".

На состоявшейся 2 июня в СПб РИЦ ТАСС онлайн пресс-конференции, посвященной проведению XV Санкт-Петербургского международного книжного салона в онлайн формате, президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил уникальность такого опыта. А писатель Евгений Водолазкин поблагодарил организаторов за сохранение традиции. По его словам, "не должно пропасть событие, которое "держит" время и место".

ТАСС представит на Международном книжном онлайн салоне насыщенную программу. Ежедневно, начиная с 4 июня, на площадке агентства будет проходить по пять-шесть мероприятий. Их участниками станут известные литераторы, искусствоведы, актеры и художники. В их числе директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, писатель, поэт, теле-и радиожурналист Дмитрий Быков, прозаик и публицист Денис Драгунский, писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Вадим Панов, художник и скульптор Михаил Шемякин.

Также на онлайн стенде ТАСС будут представлены собственные проекты агентства. О спецпроекте "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда", который посвящен подвигу педагогов в период блокады, расскажут руководитель редакции проекта "Стратегические цели развития" Виктория Приходько и руководитель направления "Культура" этой редакции Анна Михайлова. Их собеседниками станут заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков и директор музея Санкт-Петербургской Академии последипломного педагогического образования Людмила Дербилова.

Подробнее ознакомиться с программой ТАСС на XV Санкт-Петербургском книжном онлайн салоне можно на сайте агентства в разделе Пресс-центр.