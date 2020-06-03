{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

По инициативе ТАСС в Петербурге пройдет XV Международный онлайн книжный салон

Гостями площадки ТАСС станут Михаил Пиотровский, Константин Райкин, Михаил Шемякин, Дмитрий Быков, Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко и другие
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор СПб РИЦ ТАСС Александр Потехин, главный редактор телеканала "Санкт-Петербург" Расим Полоскин и главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов Сергей Дубинин/ТАСС
Описание
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор СПб РИЦ ТАСС Александр Потехин, главный редактор телеканала "Санкт-Петербург" Расим Полоскин и главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов
© Сергей Дубинин/ТАСС

XV Международный книжный салон – крупнейший книжный форум на Северо-Западе России – пройдет с 5 по 6 июня в Санкт-Петербурге в новом, цифровом, формате.

Первоначально планировалось провести книжный салон в мае на Дворцовой площади. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы – мероприятие отменили.

В Санкт-Петербургском региональном информационном центре ТАСС (СПб РИЦ ТАСС) посчитали, что никакие внешние обстоятельства не могут лишить горожан и гостей города полюбившегося им ежегодного праздника литературы. С инициативой о проведении салона в дистанционном режиме тассовцы обратились в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга и получили поддержку ведомства. Также на предложение ТАСС стать соорганизаторами акции откликнулись и традиционные информационные партнеры Международного книжного салона – телеканал "Санкт-Петербург" и самая тиражная газета города "Петербургский дневник".

На состоявшейся 2 июня в СПб РИЦ ТАСС онлайн пресс-конференции, посвященной проведению XV Санкт-Петербургского международного книжного салона в онлайн формате, президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил уникальность такого опыта. А писатель Евгений Водолазкин поблагодарил организаторов за сохранение традиции. По его словам, "не должно пропасть событие, которое "держит" время и место". 

ТАСС представит на Международном книжном онлайн салоне насыщенную программу. Ежедневно, начиная с 4 июня, на площадке агентства будет проходить по пять-шесть мероприятий. Их участниками станут известные литераторы, искусствоведы, актеры и художники. В их числе директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, писатель, поэт, теле-и радиожурналист Дмитрий Быков, прозаик и публицист Денис Драгунский, писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Вадим Панов, художник и скульптор Михаил Шемякин.

Также на онлайн стенде ТАСС будут представлены собственные проекты агентства. О спецпроекте "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда", который посвящен подвигу педагогов в период блокады, расскажут руководитель редакции проекта "Стратегические цели развития" Виктория Приходько и руководитель направления "Культура" этой редакции Анна Михайлова. Их собеседниками станут заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков и директор музея Санкт-Петербургской Академии последипломного педагогического образования Людмила Дербилова. 
Подробнее ознакомиться с программой ТАСС на XV Санкт-Петербургском книжном онлайн салоне можно на сайте агентства в разделе Пресс-центр.

Ролики образовательного проекта ТАСС "Ньюм" будут доступны аудитории канала "Мультиландия"
С помощью коротких видеороликов, слайд-шоу и анимации проект "Ньюм" доступно рассказывает о важных событиях и персонах, актуальных для детей и подростков вопросах
Читать полностью