Фотографии ТАСС покажут "Радость Победы" на Тверском бульваре Москвы

Выставка "Радость Победы" открылась сегодня на Тверском бульваре Москвы. На ней представлены 32 снимка, сделанные фотографами ТАСС в 1944–1945 годах.

Военные фоторепортеры ТАСС создали бесценную фотолетопись тех героических лет. В составе партизанского отряда сражался с врагом под Москвой Николай Ситников, который спустя пять лет запечатлел салют Победы над столицей. Всю Великую Отечественную прошел Евгений Халдей, сделавший первый и последний военные снимки столицы – москвичей, слушающих сообщение Молотова 22 июня, и парад Победы на Красной площади. Фоторепортажи об обороне Москвы вел Леонид Доренский, который затем снимал освобождение городов Европы.

На фотографиях, представленных на выставке, воинов Красной Армии приветствуют освобожденные Бухарест, Белград, Прага и Вена, а позже – со слезами радости на глазах – встречают на Родине. В экспозицию вошел также редкий снимок, рассказывающий об окончании войны с Японией. Он запечатлел жителей освобожденного от японской оккупации Харбина, которые торжествуют вместе с советскими моряками.

Посетители выставки увидят и уникальные кадры послевоенного Берлина. В их числе – военная регулировщица Мария Шальнова на одной из улиц города, ставшая знаменитой благодаря снимку Евгения Халдея, а также маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский во время встречи с британским фельдмаршалом Бернардом Лоу Монтгомери у Бранденбургских ворот.

Возможность вновь пережить атмосферу победных дней в Москве дают снимки, сделанные весной и летом 1945-го. Легендарное выступление Большого Государственного симфонического оркестра на Манежной площади, ликующие москвичи на улицах города, Георгий Жуков на Параде Победы – фотографии репортеров ТАСС наглядно передают настроение, которое царило в столице 75 лет назад.

Фотовыставка "Радость Победы" организована в рамках мероприятий Года памяти и славы. Ее представили информационное агентство России ТАСС, Департамент культуры города Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий. Экспозицию предполагалось открыть в мае, но пандемия коронавируса скорректировала эти планы. Увидеть фотографии можно будет до 2 августа.