ТАСС предложил школьникам рассказать о своих проблемах с помощью искусства

К творческому диалогу со взрослыми пригласила школьников команда информационно-образовательного проекта агентства ТАСС "Ньюм". Кейсовое задание редакция разработала в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена", который призван помочь подросткам раскрыть свои таланты.

С помощью графики или анимации ученики 8-9 классов могут рассказать о своих проблемах и поднять вопросы, которые их волнуют. Результатом успешно выполненного задания должны стать рисунок, комикс, видеоролик на выбранную тему или режиссерская версия сценария для художника-аниматора.

"Дети, которые принимают участие в конкурсе, – это как раз представители той аудитории, для которой мы делаем проект "Ньюм", – рассказала руководитель редакции "ТАСС Дети" Ольга Хабарова. – Один из слоганов нашего проекта – "мы не рассказываем, а показываем", поэтому мы предложили участникам конкурса начать арт-диалог со взрослыми, когда о своих проблемах школьники рассказывают с помощью графики. Для нас это хорошая возможность узнать, что волнует нашу аудиторию".

"Для нас очень ценно, что к созданию кейсов подключились ведущие российские компании. Особенно – такой важный и нужный проект ТАСС для школьников, как "Ньюм". Тема кейса, разработанного коллегами, актуальна во все времена. И мы надеемся получить от наших участников честные рассказы о том, что их волнует. Ведь так мы сможем быть на одной волне со школьниками и вместе делать "Большую перемену" полезной и интересной", – отметила директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана Патрикеева.

Творческое задание для ребят разработано в рамках очередного этапа "Большой перемены", который будет запущен до 22 июля. Его участники должны выбрать кейс и решить его вместе с командой и наставником. По словам Ольги Хабаровой, авторы наиболее интересных работ получат возможность продолжить сотрудничество с "Ньюмом".

Конкурс "Большая перемена" стартовал на платформе проекта "Россия – страна возможностей" 28 марта, его финал запланирован на октябрь. 300 лучших учеников 8-9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях и покупку образовательных гаджетов. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.