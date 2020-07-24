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ТАСС открыл фотовыставку о туризме в России

В центре внимания фотожурналистов агентства - Крым и Северный Кавказ, Дальний Восток и Сибирь, Алтай, Урал, а также популярные туристические маршруты центральной России
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фотовыставка "Туризм в России" открылась сегодня перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2. Она познакомит зрителей с перспективными туристическими направлениями и покажет, насколько ярким и увлекательным может быть отдых в России.

Каждый регион страны – от Дальнего Востока до Калининграда – сегодня предлагает гостям разнообразные варианты отдыха и маршрутов для путешествий. Это не только короткие экскурсионные программы, но и походы в горы, парапланеризм, велотуризм, дайвинг и многое другое. О самых интересных из них рассказывают фотоработы журналистов ТАСС.

Зрители увидят не только завораживающие виды Крыма, Байкала и Кабардино-Балкарии. Вместе с героями фоторепортажей они смогут подняться в горы Северного Кавказа, ощутить драйв от серфинга в Тихом океане или сплава по Алтайским рекам, погулять в национальных парках и биосферных заповедниках, а также искупаться в термальных источниках Крайнего Севера.

Фотоэкспозиция перед штаб-квартирой ТАСС будет доступна до середины августа.

Познакомиться с самыми интересными туристическими маршрутами, спланировать дорогу и найти лучшие места для отдыха поможет и проект "Все включено!", открытый недавно ТАСС в партнерстве с порталом "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные приоритеты".

В нем журналисты расскажут о полезных онлайн-сервисах для путешествий, опишут лучшие дорожные, морские и авиамаршруты, продемонстрируют лучшие разработки малого и среднего бизнеса в области туризма, а также представят другую важную информацию.

ТАСС лидирует по цитируемости в российских СМИ по итогам июня 2020 года
Индекс цитируемости ТАСС - 16 067,17, за ним следуют РИА Новости (15 119,20) и "Интерфакс" (4 166,77)
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