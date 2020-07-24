ТАСС открыл фотовыставку о туризме в России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фотовыставка "Туризм в России" открылась сегодня перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2. Она познакомит зрителей с перспективными туристическими направлениями и покажет, насколько ярким и увлекательным может быть отдых в России.

Каждый регион страны – от Дальнего Востока до Калининграда – сегодня предлагает гостям разнообразные варианты отдыха и маршрутов для путешествий. Это не только короткие экскурсионные программы, но и походы в горы, парапланеризм, велотуризм, дайвинг и многое другое. О самых интересных из них рассказывают фотоработы журналистов ТАСС.

Зрители увидят не только завораживающие виды Крыма, Байкала и Кабардино-Балкарии. Вместе с героями фоторепортажей они смогут подняться в горы Северного Кавказа, ощутить драйв от серфинга в Тихом океане или сплава по Алтайским рекам, погулять в национальных парках и биосферных заповедниках, а также искупаться в термальных источниках Крайнего Севера.

Фотоэкспозиция перед штаб-квартирой ТАСС будет доступна до середины августа.

Познакомиться с самыми интересными туристическими маршрутами, спланировать дорогу и найти лучшие места для отдыха поможет и проект "Все включено!", открытый недавно ТАСС в партнерстве с порталом "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные приоритеты".

В нем журналисты расскажут о полезных онлайн-сервисах для путешествий, опишут лучшие дорожные, морские и авиамаршруты, продемонстрируют лучшие разработки малого и среднего бизнеса в области туризма, а также представят другую важную информацию.