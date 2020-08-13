Корреспонденты ТАСС стали лауреатами Всероссийского конкурса журналистов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России подвел итоги Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2020 года. В число его лауреатов вошли собственные корреспонденты отдела неновостного контента редакции сайта tass.ru Бэлла Волкова и Карина Салтыкова.

Жюри выбрало победителей и дипломантов конкурса, рассмотрев 655 работ, вышедших в печати, интернете, на радио и телевидении. Дипломом в специальной номинации "Преодоление пандемии COVID-19" были отмечены сразу три материала Волковой. Они рассказывают о подвиге людей, которые противостоят коронавирусу: "Ловить людей над пропастью во ржи. История реаниматолога, работающего в Коммунарке", "Мир розовых единорогов". Как хозяйка фитнес-клуба работала санитаркой в ковидной больнице" и "Радоваться воздуху. История медсестры, работающей в коронавирусной больнице".

"Эти тексты о людях – пожалуй, то, что я мечтала писать в детстве, когда выбирала профессию журналиста, – рассказала Волкова. – Понимаю, что это пафосно звучит, но это – часть летописи эпохи пандемии (а я уверена, что 2020 год войдет в учебники истории). И рассказывать не только о научных изысканиях, не только о цифрах умерших и выздоровевших – важно. Не все могут сами рассказать о том, как переживают сложности, но мы можем им помочь, чтобы их голоса остались. Я очень благодарна Союзу журналистов за то, что нас отметили. Я этой весной очень много работала, и эти тексты – самое важное, что я сделала за это время. Мне важно, что их оценило профессиональное сообщество".

Дипломом конкурса в основной номинации был отмечен материал Карины Салтыковой "Врач, лишенный сострадания, профнепригоден, или Формула жизни сахалинского хосписа". Публикация рассказывает о том, как доктор Михаил Сушко за пять лет превратил ветшающую Синегорскую участковую больницу в центр паллиативной помощи, куда привозят пациентов со всего Сахалина.

"Этот материал бы не появился, если бы меня не отправили в командировку на Сахалин на кинофестиваль "Край света", если бы не поверили, что я все успею и не утвердили бы тему, которая не относилась к инфоповоду, ради которого меня отпустили из Москвы на неделю, – рассказала Салтыкова. – На фестивалях обычно соковыжималка, работаешь нон-стоп. Я выпустила три текста и одно большое интервью с колес, но все же удалось выкроить полдня и встретиться с главврачом хосписа в Синегорске, съездить туда, поговорить столько, сколько нужно. Наверное, эта встреча стала самой яркой за весь прошлый год. А в Сахалин я влюбилась, очень надеюсь еще съездить. Там много неподнятых историй, о которых стоит написать".